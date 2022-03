Neuer Fußballplatz und neue Halle

Teilen

Die Mauer bei den Parkplätzen kommt weg. Hier wird neben einem kleineren Kunstrasen die Dojo-Halle entstehen. © mm

Die erste Hürde für die Neugestaltung des Sportgeländes vom SC Unterpfaffenhofen ist genommen. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses dafür aus, die vorgestellte Machbarkeitsstudie an den Stadtrat zu empfehlen.

Germering – Dort soll dann der Grundsatzbeschluss für das Projekt gefasst werden. Dieser ist nötig, um Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, die bis zu 60 Prozent betragen können.

Die Kosten für das SCU-Projekt betragen nach ersten Angaben knapp 5,3 Millionen Euro, wobei die Architektenhonorare noch nicht eingerechnet sind. Bei den Umbauten geht man von einer Dauer von rund vier Jahren aus. Beeinträchtigungen für den Sportbetrieb durch die Baumaßnahmen sollen weitgehend vermieden werden,

Konstruktiver Prozess

Seit drei Jahren hatten Stadtverwaltung, Sportreferenten, der SC Unterpfaffenhofen und das Planungsbüro Eger & Partner Ideen entwickelt. „Es war ein allseits konstruktiver Prozess“, fasste Oberbürgermeister Andreas Haas zusammen. Daraus entstanden acht verschiedene Entwürfe. Diejenige Variation, die sich letztendlich durchgesetzt hatte, wurde den Ausschussmitgliedern vorgestellt. Die größte Herausforderung war, dass die vorhandene Fläche des Sportgeländes kaum mehr zu vergrößern war. „Das Gelände ist eigentlich schon brutal voll“, sagte der Vertreter des Planungsbüros in der Sitzung.

Eine der markantesten Maßnahmen wird der Abriss der Mauer sein, die derzeit Stockschützenbahn und Kunstrasenplätze voneinander trennt. Dadurch wird ein neuer Kunstrasenplatz für jüngere Fußball-Jahrgänge möglich, der laut Auskunft des Planers ökologisch den neuesten Standards spricht.

Daneben wird außerdem eine neue Dojo-Halle für die Kampfsportler entstehen. Auf dem Hallendach könnte sich der Vertreter des Planungsbüros sogar einen Allwetterplatz zur zusätzlichen Nutzung vorstellen. Eventuell ist sogar ein Zeltdach möglich, um eine Ganzjahresnutzung zu ermöglichen. „Das ist eine Frage der Detailgestaltung und der Kosten“, sagte der Planer zu den Ausschussmitgliedern.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Die Stockschützen werden mehr in die Nachbarschaft zu den Fußballern rücken. Sie erhalten hinter dem Hauptspielfeld sechs Bahnen. Der Vertreter des Planungsbüros räumte ein: „So richtig großzügig ist es wohl nicht, aber die Bahnen passen an dieser Stelle gut rein.“ Mit den insgesamt sechs Bahnen kann diese Stockschützen-Abteilung des SCU dann auch eine Vorschrift einhalten, die für die Durchführung von Turnieren vorgegeben ist. Außerdem können die Stockschützen in der hinteren Ecke des Fußballfeldes auch ihr eigenes kleines Vereinsheim beziehen. Damit wird unter anderem das Vereinsheim im Hauptgebäude entlastet.

Lesen Sie auch Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt Putin. Selenskyj indes sieht „Signale“ des russischen Präsidenten - der ukrainische Präsident glaubt sogar an einen Kurswechsel. Der News-Ticker. „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag

Ebenso kann im Zuge des Projekts die Geschäftsstelle erweitert werden, die die Mitglieder der 16 verschiedenen Abteilungen verwaltet. Dort ist es bislang räumlich sehr eng.

Das vielfältige und stetig gewachsene Angebot an Sportmöglichkeiten war unter anderem einer der Hauptgründe, die eine neue Struktur des Geländes des SC Unterpfaffenhofen dringend nötig machte. Stadträtin Sandra Andre (CSU) lobte: „In das Projekt wurde jetzt schon viel gute Arbeit gesteckt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.