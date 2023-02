Schilder sollen Wald und Tiere schützen

Von: Klaus Greif

Rehe gehören zu den Leidtragenden des verstärkten Zustroms von Spaziergängern in den Wäldern und Feldern auch rund um Germering. Die CSU möchte über richtiges Verhalten in der Natur aufklären. © mm

Vor einem Jahr hat die CSU-Fraktion im Stadtrat den Antrag gestellt, mit großformatigen Schildern auf den notwendigen Schutz des Waldes, der Felder und der Wildtiere auf Germeringer Flur hinzuweisen.

Germering – Hintergrund des Anliegens von Manuela Kreuzmair, Johannes Kirmair und Benedikt Nesselhauf war die zunehmende Nutzung der Naturflächen rund um das Stadtgebiet durch Jogger, Fahrradfahrer, Spaziergänger, Hunde-Gassi-Gänger und Erholungssuchende. Vor allem auch im Zuge der Pandemie sei dieses veränderte Freizeitverhalten deutlich spürbar geworden.

Der Antrag war im Mai beschlossen worden. Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Schilder zu entwickeln und Standorte zum Aufstellen vorzuschlagen. All dies ist mittlerweile geschehen. Das Sachgebiet Umweltschutz im Bauamt hat einen Vorschlag für die Gestaltung von Schildern mit Hansjürgen Gulder vom Bund Naturschutz abgestimmt. Gulder war bis zu seiner Pensionierung Leiter des Forstamts Fürstenfeldbruck.

Das Layout und der Inhalt beziehen sich der Verwaltung zufolge im Grundsatz auf ein Schild aus der Gemeinde Berg am Starnberger See. Angesprochen sind damit „Menschen allgemein“ (also nicht Wandernde, Mountainbikende etc., sondern „alle“) und speziell Hundehalter. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass ein einheitliches Schild ausreichend sein könnte, um den Prozess momentan zu beschleunigen.

Eigentlich hätte der Stadtentwicklungsausschuss bei seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung dieser Schilder beschließen sollen. Eine Entscheidung darüber wurde aber vertagt. Grund: Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung und Forsten hat die Kommunen auf eine ähnliche Kampagne des österreichischen Vorarlberg hingewiesen, die auch in Bayern laufen könnte. Sie heißt „Respektiere Deine Grenzen“ (www.respektiere-deine-grenzen.at) und behandelt das Verhalten von Menschen in allen möglichen Bereichen des Tourismus und der Freizeitgestaltung. Grundlage sei ein positiver Zugang zum Naturschutz. Weitere Informationen über die Umsetzung der Kampagne in Bayern und die Unterstützung durch das Bayerische Ministerium sollen folgen.

Bevor entschieden wird, wie Germering konkret vorgeht, soll die Verwaltung die österreichische Kampagne in Zusammenarbeit mit dem Ministerium weiter verfolgen. Die Ergebnisse sollen präsentiert und dem Ausschuss noch einmal vorgestellt werden.

CSU-Stadtrat und Landwirt Hannes Kirmair bat zusätzlich darum, bis zu einer endgültigen Entscheidung über das Vorgehen auch mit den örtlichen Jägern und Bauern darüber zu sprechen. Es sei wichtig, was die dazu zu sagen hätten.

