Absperrgitter und Maschinen: Schüler im gefährlichen Baustellen-Parcours

Von: Helga Zagermann

An der Kreuzung von Kreuzlinger- und Kleinfeldstraße (oben) endet der Zebrastreifen in der Baustelle. Die Schüler radeln auf der Straße oder auf dem gegenüberliegenden schmalen Gehweg. © Zagermann

Der Schulweg durch Germering ist für viele Kinder und Jugendliche derzeit ein Hindernisparcours. Mehrere Baustellen in der Kreuzlinger- und Kleinfeldstraße blockieren Rad- und Gehwege.

Germering – In einer Schule wurde gleich mal das Szenario eines Unfalls durchgespielt.

Plötzlich standen da Absperrgitter und Baumaschinen. Der Geh- und Radweg durch die Kreuzlinger Unterführung Richtung Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG), Realschule und FOS war dicht. Schüler, Eltern und Lehrer wurden von der Baustelle überrascht – müssen aber jetzt damit leben. Bis mindestens Ende nächster Woche wird der Radweg erneuert. Wenn etwas klemmt, kann es auch länger dauern, heißt es aus dem Rathaus.

Wurzeln wölben Radweg-Belag auf

Dass dieser Geh- und Radweg irgendwann saniert werden muss, war klar. Wurzelwerk hatte den Belag an vielen Stellen nach oben gedrückt. Der Abschnitt ab dem Anstieg nach der Unterführung bis zur Einmündung in die Alfons-Baumann-Straße war zuletzt eine Buckelpiste. Und genau der Bereich, an dem auf einem schmalen Grünstreifen Bäume stehen, wird nun erneuert. In der Unterführung selbst muss nichts gemacht werden.

Der Eingriff in den Radweg und zudem mehrere Baustellen in Kreuzlinger- und Kleinfeldstraße zur Glasfaserverlegung haben massive Auswirkungen auf den Verkehr. Deshalb hätte sich CSG-Direktorin Rita Bovenz gewünscht, von der Stadtverwaltung informiert zu werden. „In den Sommerferien wäre die Radweg-Baustelle besser gewesen“, sagt sie. Die jetzigen Gegebenheiten seien schwierig. „Aber es hilft nichts, jetzt müssen eben alle noch mehr aufpassen.“ Man appelliere an alle Verkehrsteilnehmer, Rücksicht zu nehmen. Aber die Straße sei eng, das Bus- und Autoaufkommen hoch. Daher sei die Lage angespannt. Passend dazu habe man kürzlich im schulinternen Krisenteam die Abläufe bei einem Unfall durchgespielt. Man sei also vorbereitet für den Notfall, der hoffentlich nicht eintrete.

Schulweghelfer im Krisenmodus

Besonders morgens, wenn es noch dazu noch nicht richtig hell ist, ist es auf der Kreuzlinger Straße gefährlich. Die Schulweghelfer – auch sie hätten sich eine rechtzeitige Information seitens der Stadtverwaltung gewünscht – wissen am Zebrastreifen Höhe Dorfbäckerei derzeit kaum, auf welchen Weg sie die vielen Kinder und Jugendlichen schicken sollen: Die verbliebenen Routen sind durch diverse Baustellen überlastet, richtig sicher ist derzeit kein Weg.

Fußgänger und Radfahrer Richtung CSG sollen nun schon am Zebrastreifen Höhe Dorfbäckerei auf den Weg auf der anderen Straßenseite wechseln – später gibt es keine Querungsmöglichkeit mehr, denn der Zebrastreifen Höhe Kleinfeldstraße führt bereits mitten in die Baustelle. Das Problem ist: Viele Kinder und Jugendliche, die das CSG, die Realschule und die FOS besuchen und mit dem Rad kommen, fahren ungern auf der Straße durch die Unterführung. Dort sind viele Busse und Autos unterwegs. Also wechseln die Radfahrer auf den Geh- und Radweg östlich der Kreuzlinger Straße. Dort waren bisher nur die Grundschüler zu Fuß Richtung Kleinfeldschule unterwegs. Jetzt müssen sich die Kleinen den Platz mit den Radfahrern teilen.

Gehweg gesperrt bei Glasfaser-Verlegung

An der Kreuzung Kreuzlinger-/Kleinfeldschule warten dann die nächsten Probleme. Die Radler in Richtung der weiterführende Schulen müssen jetzt auf die dort immer schmaler werdende Kreuzlinger Straße wechseln. Die Grundschüler biegen ab in die Kleinfeldstraße, stehen dann aber bald vor der nächsten Baustelle: Es wird Glasfaser verlegt, der nördlich verlaufende Gehweg ist ab der Einmündung der Sonnenstraße bis zum Volksfestplatz gesperrt. Zwar gibt es einen Notweg neben dem gesperrten Gehweg für die Grundschüler, doch Höhe Volksfestplatz müssen sie trotzdem auf die andere Straßenseite und dann nochmals zurück queren zur Schule. Bisher habe aber alles geklappt, heißt es dazu aus dem Rektorat der Grunschule. Auch in der Kreuzlinger Straße Höhe Gymnasium wird Glasfaser verlegt – was die Lage zusätzlich verschärft.

Frank Stender vom Tiefbauamt der Stadt sagt, man hoffe, dass der neue Radweg Ende nächster Woche fertig ist. Man habe nicht informieren können, auch nicht auf der städtischen Homepage, weil die Maßnahme immer wieder verschoben worden sei. Susanne Fischer vom Straßenverkehrsamt berichtet, dass die Glasfaser-Baustellen in Kreuzlinger- und Kleinfeldstraße voraussichtlich am 23. Dezember abgeschlossen sein sollen.

