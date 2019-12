Schützenbund greift Hospizverein unter die Arme

Der Bayerische Sportschützenbund unterstützt den Hospizverein Germering mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro.

Germering – Das Geld kam zusammen, weil das Landesschützenmeisteramt, wie das Präsidium heißt, beschloss, in diesem Jahr auf das Verschicken von Weihnachtspostkarten zu verzichten und stattdessen das Geld für einen sozialen Zweck zu spenden. Die Wahl fiel auf den Hospizverein.

Landesschützenmeister Christian Kühn hat den Spendenscheck in der Germeringer Insel an den Vorsitzenden des Hospizvereins, Alt-OB Peter Braun, und Schatzmeisterin Jeannette Ahrens übergeben. Er zeigte sich beeindruckt von der selbstlosen, ehrenamtlichen Arbeit im Vereins und sagte: „Es ist mir ein Anliegen, mit unserer Spende einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass die ehrenamtlichen Hospiz- und Trauerbegleiter bei ihrer schweren Aufgabe bestmögliche Rahmenbedingungen vorfinden.“

Der Bayerische Sportschützenbund mit seinen über 4500 Vereinen und fast 500 000 Mitgliedern ist nach eigener Einschätzung nicht nur bestrebt, mit Sport und Jugendarbeit seinen Beitrag zur kommunalen Gesellschaft zu leisten. Er will auch die Menschen im Blick behalten, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Bereits im ausgehenden Mittelalter, so der Verband, nahmen sich die Schützen der Witwen und Waisen an. Bis zum heutigen Tag wird in einigen Schützenverbänden Sterbegeld ausbezahlt.

Die dem Bayerischen Sportschützenbund angeschlossenen Vereine, Gesellschaften und Gilden sind vielfach selbst sozial aktiv und starten Aktionen zugunsten sozialer Einrichtungen in ihren Kommunen. Mit der jetzigen Spendenaktion will der Dachverband ein zusätzliches Zeichen setzen, um noch mehr Vereine zu motivieren, sozial tätig zu werden.

Der Hospizverein wurde im Jahr 2000 gegründet, feiert also im nächsten Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Eine Hauptaufgabe des Vereins ist die Aus- und Weiterbildung der Hospiz- und Trauerbegleiter, wie deren Koordination. 30 ehrenamtlich tätige Hospiz- und zehn Trauerbegleiter betreuen im Westen von München mit viel Engagement Menschen am Lebensende und ihre Angehörigen in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. „Diese Aufgabe ist nicht nur schwer und fordernd, sondern für jeden einzelnen auch bereichernd. So finden sich auch immer wieder Interessierte, die sich ausbilden lassen“, erklärte Peter Braun bei der Scheckübergabe. „Erst kürzlich haben 20 Teilnehmer einen Einführungslehrgang absolviert.“

Einen Meilenstein wird der Hospizverein im Jubiläumsjahr bewältigen. In der Nähe des Rathauses wird bekanntlich ein stationäres Hospiz mit zehn Zimmern gebaut werden. Die Planungs- und Genehmigungsphase dafür ist fast abgeschlossen. Zusammen mit dem Landkreis und der Stadt wird der Hospizverein die Trägerschaft übernehmen.