Der Regen hat nicht gereicht: Kneipp-Anlage ist ausgetrocknet

Von: Klaus Greif

Kneippen ist nicht möglich: Der Holzbach ist nach wie vor staubtrocken. © mm

Die Kneippanlage am Germeringer See liegt trocken. Das wird sich so bald wohl nicht ändern.

Germering – Obwohl der März nach Einschätzung der Meteorologen so nass war wie seit 20 Jahren nicht mehr und auch der April ziemlich verregnet war: Es hat nicht gereicht, um den Holzbach, der vom Parsberg aus neben dem See in Richtung Gröbenbach fließt, wieder mit Wasser zu füllen. Der Bachlauf ist nach wie vor staubtrocken. Die Kneipp-Anlage am östlichen See-Ende kann deswegen nur für Trockenübungen genutzt werden.

Aus Sicht von Thomas Wieser vom Sachgebiet Umweltschutz des Bauamts wird sich dies in diesem Jahr wohl nicht mehr ändern. Schuld ist der trockene Winter – der deswegen fehlende Niederschlag habe durch den Regen nicht ausgeglichen werden können. In früheren Jahren habe dies durch den See-Überlauf kompensiert werden könne. Dann sei Kneippen auch im Sommer möglich gewesen. Aber für einen Überlauf hat der See viel zu wenig Wasser. kg

