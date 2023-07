Germering setzt sich große Ziele: 400 E-Ladesäulen bis zum Jahr 2030

Von: Hans Kürzl

Hier kann man elektrisch auftanken: Auch in Germering soll die Infrastruktur deutlich verbessert werden. © Robert Michael

Im Germeringer Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss wird deutlich, welche Mammutaufgabe in Sachen E-Mobilität noch zu bewältigen ist.

Germering – Ein Energienutzungsplan bietet einer Verwaltung die Möglichkeit, sich zum aktuellen wie zukünftigen Bedarf einen Überblick zu verschaffen. Bisweilen zeigt er aber ebenso auf, wo eine Kommune an ihre Grenzen kommt. Das wurde vor kurzem im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss deutlich. Von 400 Ladestationen für E-Mobilität war da die Rede, die bis 2030 im Stadtgebiet geschaffen sein sollten. Eine Aufgabe, die der Klimaschutzbeauftragte Pascal Luginger bei den Stadtwerken angesiedelt sieht: „Möglicherweise mit einer eigenen Abteilung.“

Für Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) ist dies durchaus nachvollziehbar, doch er sieht ein gewaltiges Problem: „Ich weiß nicht, wo wir die Flächen hernehmen sollen.“ Um Planungssicherheit zu schaffen, brauche es „irgendwann ein politisches Zeichen“ von Bund und Land. Allerdings stellt sich für den Germeringer Oberbürgermeister auch die Frage, ob das Vorhalten von Ladestationen grundsätzlich eine kommunale Aufgabe sein müsse.

Datenschutz bremst die Verwaltung aus

An anderer Stelle stößt die Verwaltung sogar an datenschutzrechtliche Grenzen. Die Stadt hat laut Beschlusslage eine Potenzialkarte für Standorte von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FFPV) erarbeitet. Dabei hat man Gebiete im Südwesten, Norden und Westen festgestellt, die für einen Standort geeignet wären. Berücksichtigt werden hierbei die Belange des Natur-, Landschafts-, Wasser- sowie Denkmalschutzes.

17 von 25 betroffenen Grundstückseigentümern zeigten nach Angaben der Verwaltung Interesse an einer Kooperation. Aus Datenschutzgründen könnten die entsprechenden Grundstücke allerdings nicht in dem Plan genannt werden. Darüber hinaus wurden mit dem Germeringer Umweltbeirat sogenannte Kernbotschaften diskutiert. Klargestellt werden soll demnach, dass Klimaneutralität ausdrücklich nicht das Ziel von Energienutzungsplänen sei.

Umweltbeirat sieht großen Handlungsbedarf

Allerdings sieht der Umweltbeirat großen Handlungsbedarf. Neben FFPV hält er auch sieben Windkraftanlagen, 600 kleine Dach- und gut 20 große Anlagen auf Industriegebäuden für notwendig. „Und durch weitere Geothermie-Bohrungen würde sich der Bedarf an erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen entsprechend reduzieren“, heißt es in einer Stellungnahme weiter. Der Umweltbeirat legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass die genannten Anlagen nicht zwingend komplett auf Germeringer Flur erstellt werden müssen.

Angelika Kropp-Dürr (Grüne) sprach sich dafür aus, sich mit Vernunft und in Ruhe mit dem Energienutzungsplan auseinanderzusetzen. „Es gibt keine Maßnahme, die für sich genommen der Bringer ist.“ Es bestehe also kein Anlass, sich verrückt machen zu lassen. Außerdem hieß es im Ausschuss, dass man zuerst die Möglichkeiten nutzen soll, die der private Bereich etwa in Reihenhäusern biete.

