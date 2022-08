Sie bieten Malkurse für das Seelenheil an und das mitten in der Natur

Von: Ulrike Osman

Bieten ab September ihre Kurse am Naturfreundehaus oberhalb des Germeringer Sees an: Martina Müller (l.) und Petra Schmidt. © Privat

Eine Erzieherin und eine Lehrerin starten ein Entspannungsprogramm mitten in der Natur: Auf einem Waldgrundstück unweit des Germeringer Sees kann man malen und dabei die Seele baumeln lassen.

Germering – Aus der Hektik des Alltags wenigstens ab und zu auszusteigen und zur Ruhe zu kommen, fällt vielen Menschen schwer. Das betrifft nicht nur Erwachsene. Martina Müller hat beobachtet, dass selbst Kinder schon Schwierigkeiten haben, „sich aus dem Hamsterrad auszuklinken“, wie die Erzieherin mit langer Berufserfahrung es formuliert. Mit ihrer Kollegin Petra Schmidt aus Maisach will die Germeringerin deshalb ein neues Kursangebot für Kinder und Erwachsene starten. Es steht unter dem Motto „Auszeit im Herzen der Natur“.

Das Herz der Natur ist in diesem Fall ein Waldgrundstück der Naturfreunde unweit des Germeringer Sees. Schon oft waren Müller (47) und Schmidt (48) – beide sind Mitglied bei den Naturfreunden – hier unterwegs. Immer wieder kam das Gespräch darauf, wie schön es wäre, hier etwas anzubieten. Nun sind die Pläne konkret geworden. Im September starten für Kinder und Erwachsene Kurse, bei denen Entspannungstechniken und Kreativität im Mittelpunkt stehen.

Elemente aus progressiver Muskelentspannung, autogenem Training, Achtsamkeits- und Atemübungen werden mit meditativen Kreativtechniken verbunden. „Entspannt im kreativen Flow“, so der Kurstitel, drückt aus, worum es geht – jeder Kursteilnehmer wird künstlerisch tätig, Vorwissen muss niemand mitbringen. Müller und Schmidt haben sich für eine Maltechnik entschieden, die weder handwerkliches Geschick noch Übung erfordert – das sogenannte Dot-Painting.

Mit dieser Punkt-Malmethode sollen Mandalas auf verschiedenen Untergründen wie Holz, Granit, Leinwand oder Glas entstehen. Die Technik ist laut Müller „total simpel“ und für jeden geeignet. Wie die Werke schlussendlich aussehen, ist zweitrangig. „Der Weg ist das Ziel“, sagt die Kursleiterin. „Man kann damit zur Ruhe finden, die Gedanken abstellen und seine eigene schöpferische Kraft freilegen.“ Auf diese Weise fördere das künstlerische Tun die Konzentration und baue Stress ab.

Der Kinder-Kurs trägt den Titel „Im Reich der Phantasie“ und ist für das Grundschulalter ausgelegt. Inhaltlich geht es um eine Mischung aus Naturerfahrung, Kreativität, Entspannung und „einfach mal die Seele baumeln lassen“, so Müller und Schmidt. Da jeder Kurs nur acht Plätze hat, bleiben die Gruppen klein und übersichtlich. Wenn es das Wetter zulässt, soll das Angebot im Freien stattfinden. Andernfalls darf das Naturfreundehaus Pasinger Hütte genutzt werden, in dem Heizung und Sanitäranlagen zur Verfügung stehen.

Martina Müller arbeitet hauptberuflich als Erzieherin in einer Grundschule, Petra Schmidt in einem Waldkindergarten. Beide haben sich zusätzlich im Kreativ- und Entspannungsbereich weitergebildet. Schmidt besitzt die Zusatzqualifikation als Kreativpädagogin und nimmt derzeit an einem Lehrgang zur Kursleiterin Waldbaden teil. Müller hat eine Ausbildung zur Praktikerin Kunsttherapie gemacht und absolviert eine Weiterbildung in Entspannungspädagogik und -therapie. Beide haben im stressigen Alltag am eigenen Leib die heilsame Wirkung dessen kennengelernt, was sie nun anderen vermitteln möchten.

Die Kurse: Die ersten von insgesamt fünf Kursen starten nach den Sommerferien, weitere sind zwischen Herbst- und Weihnachtsferien geplant. „Wenn es gut läuft, könnten wir uns vorstellen, dass es danach weitergeht“, so Martina Müller. Infos auf www.mueller-martina.com oder www.schmidt-petra.de.