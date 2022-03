Sie sind seit 50 Semestern im selben Kurs

Von: Klaus Greif

Erst Blumen, dann Sekt: OB Andreas Haas (r.) bedankt sich bei den Kursteilnehmerinnen, Betreuerin Beate Kahn( 5.v.l.) und Organisatorin Gabriele Danner (2.v.r.) für die Ausdauer und Treue. Mit auf dem © Dozent Thomas Schaffert

Die Volkshochschule hat neben den üblichen Kursen und Workshops der Erwachsenenbildung noch ein eher unbekanntes Angebot: die Kurse des Studium generale.

Germering – Seit 25 Jahren können Wissbegierige jeweils ein Semester einen Überblick über Themen der Geistes- Sozial- und Naturwissenschaften erhalten – wobei die Teilnehmer die Themen in den einzelnen Modulen selbst wählen dürfen.

Das ist aber nicht die einzige Besonderheit an diesem Angebot. In der Regel besuchen die Teilnehmer diese Kurse Jahr für Jahr. Die älteste Studium generale-Gruppe der VHS konnte so jetzt ein ungewöhnliches Jubiläum feiern: Seit 25 Jahren sind es die selben Frauen, die sich einmal in der Woche weiterbilden. Weil es jährlich zwei Semester gibt, begann für sie aktuell das 50. Semester.

Gewisse Ausdauer

OB Andreas Haas nahm dieses nicht alltägliche Jubiläum zum Anlass, die Gruppe im Kursraum im Mehrgenerationenhaus Zenja zu besuchen und sich bei ihnen zu bedanken. Die Tatsache, dass die Teilnehmerinnen des Kurses seit 50 Semestern dabei sind, spreche für eine gewisse Ausdauer: „Mir hat’s bei meinem Jura-Studium schon nach zehn Semestern gereicht.“ Angesichts der angebotenen Themenvielfalt könne er sich aber vorstellen, einmal selbst so einen Kurs zu belegen.

Das Studium generale der VHS umfasst in jedem Semester drei ausgewählte Bereiche. Für den Jubiläumskurs haben sich die aktuell nur noch zehn Teilnehmerinnen – während des Corona-Lockdowns sind vier ausgestiegen – diese Themen ausgesucht: „Von Bach bis Beethoven“ (Musikgeschichte, Dozent Thomas Schaffert), „Geniale Geister“ (Geschichte, Dieter Huttenloher) und „Ausgewählte Bauwerke“ (Architektur, Kaja Voss).

Am Jubiläumsabend brachte Thomas Schaffert, Leiter der Musikschule Planegg-Krailling, seinen Schülerinnen Haydns „Schöpfung“ nahe. Schaffert, ein gelernter Musiklehrer, ist begeistert von diesem VHS-Angebot: „Eine Aufmerksamkeit und ein Feedback wie hier habe ich in meiner Zeit als Lehrer nie erlebt.“ Ein Extralob hatte er dabei für die VHS übrig, die das alles großartig organisiere. Nicht ganz so gut kam die Stadt weg. An OB Haas gerichtet meinte Schaffert: „Es wäre schön, wenn es ein stabiles Wlan geben würde.“

Sozialer Kontakt

Traudl Ippenberger ist eine der Damen, die dem Kurs seit 25 Jahren treu geblieben sind. Wichtig sei dabei von Anfang auch der soziale Kontakt in der Gruppe gewesen. Vor Corona sei man nach dem Kurs mit den Dozenten immer wieder mal eingekehrt und habe sich so besser kennen gelernt.

Am schönsten waren für Traudl Ippenberger deswegen in den vergangenen 25 Jahren auch die vielen Exkursionen und Führungen, beispielsweise nach Augsburg und Regensburg. Ihre größte Sorge ist jetzt, dass dies wegen des steigenden Alters der Teilnehmer nicht mehr lange möglich ist.

Betreut wird die Gruppe seit Jahren von Beate Kahn, einer langjährigen Lehrgangsleiterin der VHS. Für die Organisation sorgt VHS-Mitarbeiterin Gabriele Danner. Sie macht sich auch immer auf die Suche nach Dozenten für die ausgesuchten Themen. Auf diese Wiese hat sie auch den Kontakt zu Thomas Schaffert hergestellt – beide leben in Planegg und haben sich über die Musikschule kennengelernt.

