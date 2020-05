Diamantene Hochzeit: Sie sind seit 60 Jahren in Liebe vereint

Germering – Vergessen werden die Jubilare laut Haas aber nicht – sie erhalten entweder einen Brief oder eine Postkarte.

+ Sa sah das Jubelpaar bei der Hochzeit aus.

Kennengelernt hat sich das paar vor über 60 Jahren in Frankfurt. Den aus Bad Kissingen stammenden Hansjoachim Reder hat es als Angestellten von Daimler damals beruflich an die Main-Metropole verschlagen, der Heimat seiner späteren Frau. In Hessen fand auch die Hochzeit statt. Aber schon 1973 landete das Paar wiederum berufsbedingt in Germering – Hansjoachim Reder war nach München versetzt worden –, wo es bis heute lebt und heimisch geworden ist.