Sie wollen Senioren erfreuen

Wünscht euch was – das wünscht sich der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) von den Senioren in Germering und Umgebung.

Germering – Denn zum dritten Mal steht die Aktion Wunschbaum an. Und wenn sie heuer auch etwas anders aussehen muss als in den Vorjahren – das Prinzip bleibt das gleiche. Älteren Menschen soll zu Weihnachten eine Freude gemacht werden.

Normalerweise funktioniert die Aktion so: Über Pflegedienste, Heime und die Germeringer Tafel werden Wünsche von Senioren gesammelt, anonymisiert und an einen Weihnachtsbaum gehängt, der vor dem AWO-Büro im Mehrgenerationenhaus Zenja an der Planegger Straße steht. Menschen, die gern etwas Gutes tun möchten, suchen sich einen Wunsch aus, den sie erfüllen wollen. Die AWO vermittelt dann den Kontakt zu dem betreffenden Senior.

Viele Wünsche wurden in den vergangenen Jahren auch am Stand der Helfer auf dem Marktsonntag gesammelt. Der aber fällt dieses Jahr aus. Deshalb kommt aus dem AWO-Büro ein Aufruf an die Senioren. „Wir brauchen Wünsche“, sagt Veranstaltungskoordinatorin Daniela Kunath. „Wir haben unglaublich viele Leute, die sich als Schenkende beteiligen wollen.“ Eine dreistellige Zahl an Wünschen wäre kein Problem. Letztes Jahr waren es knapp 100.

Und was darf man sich wünschen? Die Bandbreite ist denkbar groß. Es können materielle Dinge sein oder Gutscheine, zum Beispiel für den Friseur oder die Apotheke. In der Vergangenheit gab es aber auch viele „zeitliche Wünsche“, wie Kunath sagt - Begleitung bei Spaziergängen, ein Spielenachmittag, Gassigehen mit dem Hund oder ein gemeinsames Essen. Die AWO-Mitarbeiterin erinnert sich, dass einmal eine ältere Dame bei ihr im Büro saß, die sich wünschte, an Heiligabend nicht allein zu sein. „Als wir den Wunsch formuliert haben, hatten wir beide Tränen in den Augen.“

Umso schöner, dass es klappte: Die Frau wurde in eine Familie eingeladen und verbrachte einen schönen Weihnachtsabend. Die materiellen Wünsche der Senioren sind oft sehr bescheiden. Gelegentlich gibt es Ausreißer wie im vergangenen Jahr, als einer älteren Frau der Fernseher kaputt gegangen war. Zufällig kam am gleichen Nachmittag ein Spendenangebot herein – jemand hatte einen Fernseher zu verschenken. „Das war ein Gänsehaut-Moment“, wie Kunath sich erinnert.

Heuer wird es den Wunschbaum vor dem AWO-Büro nicht geben, weil das Alte Rathaus für unangemeldete Besucher gesperrt ist. Die Wünsche können aber problemlos online über die AWO-Facebook-Gruppe an die Schenkenden verteilt werden. Jetzt fehlen nur noch genügend Wünsche. Daniela Kunath möchte die ältere Generation ermutigen, ihre sprichwörtliche Bescheidenheit aufzugeben und sich zu trauen. Eine Bedürftigkeitsprüfung findet nicht statt. Die Aktion richtet sich allerdings ausschließlich an Senioren.

Wünsche können bis Anfang November an die AWO übermittelt werden. Eine Kontaktaufnahme ist unter Telefon (089) 83 92 74 43 (Donerstag und Freitag, 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an wunschbaum@awo-germering.de möglich. Ab Mitte November werden die Wünsche online und im Mehrgenerationenhaus Zenja an die Schenkenden verteilt. Hier kann man auch die materiellen Geschenke zwischen Ende November und Mitte Dezember abgeben. Den Kontakt für Zeit-Geschenke vermittelt die AWO – selbst wenn ihre Erfüllung coronabedingt noch etwas warten müsste.