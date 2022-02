Silber-Lena ist zuhause: Beim Empfang in Germering fließen die Tränen bei der Olympia-Medaillengewinnerin

Von: Klaus Greif

Ein Hoch auf die Medaillengewinnerin von Peking (v.l.): Peter, Gaby und Lena Dürr stoßen mit OB Andreas Haas, Maja Prückner (Leiterin der Skiabteilung des SV Germering) und Sportreferent Christian Gruber an. © Peter Weber

Blasmusik und Brezn, Champagner und Glühwein, Goldenes Buch und Blumen: Die Stadt Germering hat Lena Dürr im Garten des Elternhauses gebührend empfangen.

Germering – Die Silbermedaillen-Gewinnerin von Peking war überwältigt vom Zuspruch vieler Freunde, Nachbarn und Teamkollegen des SV Germering und kämpfte immer wieder mit den Tränen.

Die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen sorgte unterm Vordach für den passenden musikalischen Rahmen –die Überdachung war wichtig, weil pünktlich zum Empfang Schneefall einsetzte. „Das Wetter haben wir extra für dich bestellt,“ meinte OB Andreas Haas im Scherz zu Lena Dürr, die am Vorabend mit dem Flieger in München gelandet war. Die Heimkehrerin war schon da sichtlich bewegt, lief immer wieder zu Bekannten, die sie erblickte, und umarmte sie. Bei jedem einzelnen der vielen Besucher bedankte sie sich zudem mit einem Handschlag für die Unterstützung.

Die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen sorgte für das musikalische Ambiente. © Peter Weber

Lena Dürr: „Das ist eine super Überraschung“

Sie freue sich unglaublich, über den Empfang, sagte Lena Dürr im Gespräch mit dem Münchner Merkur und strahlte dabei übers ganze Gesicht: „Das ist eine super Überraschung.“ Da merke man erst, wie schön es ist, hier zu leben.“ Sie habe zwar drei spannende Wochen in Peking erlebt, aber erst jetzt spüre sie wieder: „Wir haben’s so gut hier.“ Vater Peter Dürr versorgte die Musikanten zwischendurch wegen der Kälte mit Glühwein. Er sei natürlich stolz auf die Leistung seiner Lena: „Es ist super gelaufen.“

OB Andreas Haas, er ist mit der Familie Dürr seit Jahren befreundet, würdigte die Leistung der Skifahrerin – auch mit dem Hinweis auf ihre Disziplin: „Es gehört schon Einiges dazu, das alles so lange durchzuhalten wie Du. Das muss man erst einmal schaffen, nach Rückschlägen immer wieder aufzustehen.“ Haas bezog aber auch die zahlreichen Unterstützer von Lena Dürr in seine Laudatio ein: „Die viele treuen Fans in Germering hätten auch eine Medaille verdient gehabt. Das war super.“

Maja Prückner, Leiterin der Skiabteilung des SV Germering, setzte dem noch eins drauf: „Wir sind brutal stolz“, sagte sie zum erfolgreichsten Mitglied der Skiabteilung. Imponiert habe ihr vor allem, wie Lena nach dem vierten Platz im Einzelwettbewerb reagiert habe: „Das kam bei unseren Kindern an, die jede Woche am Hang stehen und Niederlagen verkraften müssen. Du bist ein Vorbild, Lena.“

Lena Dürr: „Das sind die Momente, die man nicht vergisst“

Lena Dürr war bei all diesen Worten immer wieder den Tränen nahe und gestand anschließend: „Das ist jetzt sehr emotional. Jetzt kommt alles hoch.“ Hinter ihr lägen sehr intensive Wochen. Nun freue sie sich vor allem, endlich wieder leben zu können. „Danke, dass ihr da seid. Das sind die Momente, die man nicht vergisst“, fasste sie die kurze Zeremonie zusammen.

Einen offiziellen Akt musste die erfolgreiche Olympionikin dann aber doch noch ausführen: Den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, das laut OB Haas gar nicht golden ist. In diesem Buch hat sich Lena Dürr vor neun Jahren schon einmal verewigen dürfen. Anlass war damals der 3. Platz im Team-Wettbewerb der WM in Schladming und ein Weltcup-Sieg in Moskau. Mittlerweile sind aber aus Sicht von OB Haas so viele Erfolge dazu gekommen, dass der zweite Eintrag mehr als gerechtfertigt ist. Die Worte, die sie wählte, waren wohl überlegt: „Auf der ganzen Welt zuhause, aber im Herzen immer daheim.“ Die Blaskapelle der Feuerwehr spielte dazu den „Musikantengruß“.

