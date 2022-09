Betreutes Wohnen zu Hause: Sozialdienst-Projekt wird Erfolgsmodell

Von: Klaus Greif

Das Simba-Projekt des Sozialdiensts ist 20 Jahre alt geworden. Gefeiert wurde dies mit den Helfern und Klienten im Amdeussaal der Stadthalle. © mm

Was vor 20 Jahren beim Sozialdienst als Modell begonnen hat, ist zur Erfolgsgeschichte geworden: „Simba – Betreutes Wohnen zu Hause“ ist von vielen Kommunen in Bayern als Vorbild für ähnliche Projekte genommen worden. Das Simba-Jubiläum wurde jetzt im Amadeussaal der Stadthalle gefeiert.

Germering – 25 Helfer kümmern sich im Rahmen des Simba-Projekts darum, dass rund 100 Germeringer im Alter zwischen 65 und 100 Jahren in den eigenen vier Wänden bleiben können. Sie begleiten die Klienten genannten Menschen bei Arztbesuchen, erledigen Einkäufe, organisieren Kaffeenachmittage und Ausflüge und helfen auch beim Schriftverkehr mit Behörden oder anderen Einrichtungen.

Helfer und Klienten wurden jetzt zum Feiern des 20-jährigen Bestehens in den Amadeussaal geladen. Mit Kaffee, Kuchen, Canapées, Bier, Wein und Sekt und musikalisch gut unterhalten durch die Pianistin Ivana Sousek erlebten sie einen vergnüglichen Nachmittag. Die mit gespendeten Sonnenblumen vom Feld von Martin Strobl geschmückten Tische trugen auch dazu bei.

Simba-Leiterin Annette Zaus war die Freude am Durchführen des Jubiläums anzusehen. Zu Beginn des Jahres war es ja noch nicht absehbar, ob die Pandemie derartige Feiern heuer überhaupt erlauben würde. Dass es jetzt geklappt hat, machte sie fast sprachlos: „Ich freue mich ganz einfach“, sagte sie noch, ehe es ihr kurz die Stimme verschlug. Der Beifall aller Anwesenden zeigte, das es ihnen ähnlich gegangen war.

Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher erntete gleich zu Beginn ihres Grußwortes Lacher mit dem Hinweis: „20 Jahre sind eine lange Zeit. Vor allem für mich: Da wurde ich eingeschult.“ Sie wies darauf hin, dass die Idee der damaligen Sozialreferentin Friedl Off damals keine offenen Türen eingerannt habe. Die Umsetzung sei erst nach einer Unterschriftensammlung gelungen. Der schnell einsetzende Erfolg des Projekts war dann umso bemerkenswerter: „Simba machte Schule“, sagte Sophie Schumacher. Das Projekt wurde unter anderem von Gilching, Puchheim, Gröbenzell und dem Würmtal übernommen.

CSU-Stadträtin Sonja Thiele erlebte den Start von Simba als Geschäftsführerin des Sozialdienstes. Sie erinnerte daran, dass Initiatorin Friedl Off immer schon ein Gespür für den Zeitgeist gehabt habe. Es sei aber tatsächlich so gewesen, dass sich die Begeisterung in Stadtrat in Grenzen gehalten habe, als Friedl Off damals einen Machbarkeitsantrag gestellt habe. Wegen der ungeklärten Finanzierung ist das Projekt dann fast gescheitert. Erst als das Sozialministerium Simba als Modellprojekt anerkannte und die Förderung für fünf Jahre gesichert war, konnte es richtig losgehen.

Thiele meinte aber auch, dass es nicht selbstverständlich sei, dass es Simba noch gibt. Dazu brauche es auch immer wieder Menschen, die an das Projekt glauben. Annette Zaus und die Sozialdienst-Vorstände Sabine Brügel-Fritzen und Ingrid Neubauer gehörten dazu.

