Strom vom Dach wird zum Geduldsspiel - Versorger berichtet von großem Ansturm

Von: Tobias Gehre

Die Solarzellen sind montiert. Aber auf den Anschluss ans Netz warten Evi Watzko und Hermann Becker. Wenn wir so arbeiten würden, wären wir längst pleite. Hermann Becker © pw

Strom vom eigenen Dach wird immer beliebter. Auch eine Germeringer Firma will saubere Energie erzeugen. Die Anlage ist längst montiert. Doch um sie in Betrieb nehmen zu können, fehlt ein wichtiges Teil – seit Monaten.

Germering – Wenn die Sonne scheint, wird Hermann Becker sauer. Der Diplom-Ingenieur hat aber nicht etwa eine Abneigung gegen schönes Wetter. Seine Wut beruht auf dem vielen Strom, der ihm und dem Unternehmen, in dem er arbeitet, durch die Lappen geht.

Schnell umsteigen

Im Oktober vergangenen Jahres hat sich die Watzko Schaltanlagen GmbH eine Photovoltaikanlage auf das Dach ihres Firmensitzes an der Dorfstraße schrauben lassen. „Die letzten 20, 30 Jahre haben wir alle gepennt“, sagt Becker. Deswegen gelte es jetzt möglichst schnell auf regenerative Energie umzusteigen. Diesen Plan hat die Firma in die Tat umgesetzt. Doch sauberer Strom fließt bisher nicht.

Schuld ist laut Becker der fehlende so genannte Zweirichtungszähler. Das Gerät registriert sowohl den Strom, der von der Solaranlage ins Netz eingespeist wird, als auch die Energie, die die Firma daraus zieht. Ohne diesen Zähler kann die Solaranlage nicht in Betrieb gehen, sagt Hermann Becker.

Verantwortlich für den Einbau des Zählers ist das Bayernwerk. Das Unternehmen ist der so genannte Versorgungsnetzbetreiber. Eine andere Firma kann den Zähler nicht installieren. An dieser Abhängigkeit verzweifelt Hermann Becker seit Wochen.

Mündliche Zusage

Ende Oktober sei die PV-Anlage beim Netzbetreiber als fertiggestellt gemeldet worden. „Nach mehrmaligen Versuchen mit dem Bayernwerk Kontakt aufzunehmen, bekamen wir mündlich die Zusage, dass wir den Zähler bis Ende 2022 eingebaut bekommen“, erklärt Hermann Becker. Doch niemand habe sich seither gemeldet. 40 bis 50 Mal habe er anschließend angerufen und E-Mails geschrieben.

„Wenn wir so arbeiten würden, wären wir längst pleite“, schimpft der Ingenieur. Erst als das Tagblatt nachfragt, tut sich etwas. Das Bayernwerk erklärt, nun sei ein Termin zum Zählereinbau ausgemacht worden. „Die Montage ist als Auftrag an unseren Partner vergeben.“

Die von dem Germeringer erhobenen Vorwürfe der Nicht-Erreichbarkeit und falschen mündlichen Versprechungen, ließen sich auf die Schnelle nicht klären. Das Unternehmen bedauere allerdings natürlich sehr, wenn Missverständnisse aufgetreten und Kunden unzufrieden gewesen seien.

Enormer Anschluss-Boom

In der Tat hätten sich die Bearbeitungszeiten zur Inbetriebnahme von dezentralen Erzeugungsanlagen erhöht. Ursache sei ein enormer Anschluss-Boom, insbesondere bei PV-Anlagen. Dieser führe zu wahren Antragsfluten. Im gesamten Gebiet der Bayernwerk Netz seien bis heute weit über 350 000 PV-Anlagen angeschlossen. Diese erbrächten eine Gesamtleistung von rund 9700 Megawatt.

Demgegenüber, so das Bayernwerk, beträgt das Leistungsvolumen der aktuell im Bayernwerk-Netz zum Anschluss reservierten Leistung in Summe rund 13 400 Megawatt. Das heißt: Das, was an dezentraler Stromerzeugung derzeit ins Netz will, übersteigt das, was in den letzten beiden Jahrzehnten Jahren ans Netz angeschlossen wurde, bei Weitem.

Spezielle Teams

Die Zahl der durchschnittlichen Anfragen pro Monat sei von etwa 3000 in 2021 auf rund 6000 in 2022 gestiegen. „Wir reagieren darauf mit internen Prozessoptimierungen, Automatisierungen, Wochenendeinsätzen und speziellen Einsatzteams, die je nach Antragsentwicklung flexibel zusätzlich dort unterstützen, wo es punktuell am dringlichsten ist“, erklärt das Bayernwerk.

Von 1. Dezember 2022 bis 26. Januar diesen Jahres konnte im direkten Vorjahresvergleich im Bereich der kleineren Anlagen bis 30 kW die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zur Antwort mit verbindlicher Einspeisezusage von 25 Tagen auf im Schnitt 16 Tage gesenkt werden, rechnet der Netzbetreiber vor. „Die Zahl der Inbetriebnahmen konnten wir im genannten Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln.“ Dennoch, so das Bayernwerk, fordere die schiere Masse an Anträgen und die zunehmende Größe von Photovoltaik-Anlagen das Unternehmen sehr.

