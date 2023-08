Jahreshauptversammlung Sozialdienst Germering: Mahnende Worte - und zahlreiche Ehrungen

Von: Hans Kürzl

Teilen

Sie wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt (v.l.): Sabine Patalong (für 10) Jahre), Vera Greif (20), Klaus Fuchs (10), Maria Gumpp (10), Ute Wimmer (10), Annette Friedel (20), Angelika Hamani (10), Julia Blesik (10) und Monika Pinzer (10). © Kürzl

Der Sozialdienst Germering hat auch das anfangs noch von Corona betroffene Jahr 2022 gut überstanden. Bei der Jahreshauptversammlung wurde aber auch klar, wie wichtig Spenden zur Finanzierung der vielfältigen Aufgaben sind.

Germering – Rund 122 400 Euro hat der Sozialdienst im Geschäftsjahr 2022 an Spenden einsammeln können. Teils waren sie allgemeiner Art, teils zweckgebunden für die Familienhilfe oder die Tafel. Der Anstieg dieser Zuwendungen um 35 000 Euro im Vergleich zu 2021 hat dem Sozialdienst im Jahresergebnis für 2022 noch ein leichtes Plus von 2800 Euro beschert. „Die Spenden haben uns vor einem Minus bewahrt“, räumte Vorständin Sabine Brügel-Fritzen auf Nachfragen aus der Versammlung ein. Nicht verhindert werden konnte jedoch, dass wegen der um etwa 26 700 Euro gestiegenen Betriebskosten der Jahresabschluss im zweiten Jahr nacheinander geringer ausfiel – 10 300 Euro in 2020, 4255 Euro in 2021.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Germeringer Tafel muss zukaufen

Spenden spielen auch für die Tafel eine wichtige Rolle, um Betrieb und Versorgung der Bedürftigen aufrecht zu erhalten. Dies legte Wolfgang Winter dar. „Wichtig ist das vor allem für Zukäufe“, so der Leiter der Germeringer Tafel. So könnten Hygieneartikel genauso angeschafft werden wie leicht verderbliche Ware, zum Beispiel Milchprodukte. Dass Geldspenden für Zukäufe verwendet werden, war lange umstritten – wenngleich weder offiziell gestattet noch verboten. „Wofür sollen wir Gelder verwenden, wenn nicht für Zukäufe“, frate Winter. Denn er muss im Auge haben, „dass es schwer fällt, Lieferanten zu gewinnen“. Mit dem Spendenaufkommen der Germeringer, auch bei Lebensmitteln, zeigte sich Winter zufrieden. „Da stehen wir im Land vergleichsweise noch gut da.“

Eine grundsätzliche Absage erteilte Winter Gedanken, die Tafel als halbstaatliche oder staatliche Stelle zu führen. „Die würde kaum so praxisbezogen arbeiten wie wir.“ Winter hatte damit auf eine Bemerkung des Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Ganslmeier reagiert: „Die Tafel ist eine halbstaatliche Versorgungseinheit.“

Aufsichtsrat und Kommunikation

Ganslmeier führt den vor einem Jahr komplett neu zusammengestellten Aufsichtsrat an. Da sei die eine oder andere teambildende Maßnahme in der Gruppe nötig gewesen, so Ganslmeier. „Im Mittelpunkt unserer Arbeit soll aber die beratende Funktion im gesamten Bereich des Sozialdienstes stehen.“ Daher seien bereits viele Gespräche mit den Mitarbeitern geführt worden. „Auch um Kompromissfähigkeit zu zeigen.“

Mit dieser Aussage war Walter Müller nicht einverstanden. „Das kann man als Seitenhieb auf den früheren Aufsichtsrat auslegen.“ Müller war bis vor zwei Jahren dessen stellvertretender Vorsitzender. Lob fand Müller dagegen für die Tafel: „Sie tut viel dafür, dass unsere Gesellschaft noch einigermaßen zusammen ist.“

Der aktuelle Aufsichtsrat muss sich übrigens noch mit einer wichtigen Personalie beschäftigen. Denn die Vorständin Sabine Brügel-Fritzen verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand. Die Nachfolge, so hieß es, soll bis Anfang Oktober bekannt gemacht werden.

Dritte Bürgermeisterin Sophie Schumacher fasste in einem Grußwort die Anerkennung für die Arbeit des Sozialdienstes in einen einzigen Satz: „Ich kann der Tagesordnung jede Menge gute ehrenamtliche Arbeit entnehmen.“ Viele Ehrungen zeigten, dass das Ehrenamt beim Sozialdienst in vielen Fällen langjährig gepflegt wird.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.