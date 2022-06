Zwei Leichtverletzte: Polizei-Auto im Einsatz und Audi stoßen zusammen

Von: Thomas Steinhardt

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Polizei-Auto in Germering mit einem anderen Wagen zusammen gestoßen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Germering - Mit Blaulicht und Sirene waren zwei Beamte am Montag in der Früh um 5.40 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz. Sie bogen von der Waldstraße, wo die Germeringer Inspektion liegt, in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße 2544, also auf die Germeringer Spange, ein.

Im Bereich der Kreuzung stieß das Polizei-Auto mit dem Audi einer 34-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall erlitt sie leichte Verletzungen - genau wie die Beifahrerin des Polizeifahrzeuges. Beide wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht, wie das Polizeipräsidium berichtet.

An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Nach einer ersten Schätzung wird der Sachschaden mit einer Höhe von rund 44 000 Euro angegeben. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Olching nahmen den Unfall auf. Die Spange war für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

