Neues Gebäude soll klimaneutral werden

Kirchenschule und Spatzennest werden durch Neubauten ersetzt

Von: Klaus Greif

Gibt es so nicht mehr lange: Die Grundschule an der Kirchenstraße wird durch mehrere Neubauten ersetzt. © mm

Die Grundschule an der Kirchenstraße wird ab dem Jahr 2024 in drei Bauabschnitten durch einen sechszügigen Neubau ersetzt. Betroffen von dem Vorhaben ist auch das Kinderhaus Spatzennest.

Germering – Es wird ebenfalls abgerissen und durch ein modernes Haus für Kinder ersetzt. Benjamin Hardt vom Gautinger Architekturbüro Köhler stellte jetzt im Stadtrat eine erste detaillierte Planung vor. Bauamtsmitarbeiter Andreas Robrecht erklärte, wie bei dem Schulbau auf weitestgehende Nachhaltigkeit geachtet wird (siehe unten).

Dass die Stadt eine neue, größere Grundschule benötigt, war spätestens seit der Demografiestudie des Stadtplaners Volker Sahm klar. Seine auf die Schulen hochgerechneten Ergebnisse hat er im vergangen Jahr vorgestellt. Damals beschloss der Stadtrat auch grundsätzlich, die bestehende Schule nach und nach abzureißen und durch insgesamt vier neue Gebäude zu ersetzen: drei so genannte Lernhäuser für den Unterricht, eine Dreifachturnhalle und ein Haus für Kinder.



Der erste Bauabschnitt soll laut Architekt Hardt im Jahr 2024 mit dem Abriss der alten Turnhalle und dem Neubau der ersten zwei Lernhäuser an deren Stelle begonnen werden. Zwei Jahre später, so sieht es der Zeitplan vor, wird dann das jetzige Kinderhaus, die alte Grundschule mit Hort, die Hausmeisterwohnung und der Verwaltungstrakt der Schule entfernt. Es folgt der Bau des dritten Schulhauses und der Dreifachturnhalle mit Hausmeisterwohnung. Mit dem Abriss des nördlichen Grundschultraktes an der Augsburger Straße und dem Bau des Kinderhauses wird ab 2028 die Erneuerung der Kirchenschule beendet.



Ab 2030 sollen alle Schulbauten bezogen sein. Erschlossen wird das Areal dann nicht mehr wie jetzt über die Kirchenstraße. Die Hauptzugänge der Schule sind dann über die Hörwegstraße zu erreichen, das Haus für Kinder über die Augsburger Straße. Lediglich für die Abendnutzung der Halle durch Vereine soll weiter die Kirchenstraße genutzt werden.



Martina Seeholzer (FWG) befürchtete, dass die Hörwegstraße während der Bauzeit überlastet werde. Bauamtsvertreterin Heike Thorwächter erklärte, dass die Hörwegstraße während des Baus nicht als Anbindung für die Schule vorgesehen ist. Sie soll nur als Zufahrt für die Fahrzeuge genutzt werden.

Neues Gebäude soll klimaneutral werden

Der Neubau der Grundschule an der Kirchenstraße steht seit den ersten Planungsüberlegungen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Stadtrat hat schon vor über einem Jahr beschlossen, diese im gesamten Projektverlauf zu berücksichtigen. Bauamts-Ingenieur Andreas Robrecht, der vor seiner Zeit bei der Stadt am Bayerischen Zentrum für Energieforschung arbeitete, präsentierte jetzt erste Überlegungen über die künftige Energieversorgung und die Bauweise der neuen Schule.



Robrecht hat im Vorfeld die Gebäudeheizung mit Biomasse und Wärmepumpen verglichen und ist zum Schluss gekommen: Eine Hackschnitzel-Variante, die durch eine großformatige PV-Anlage ergänzt wird ist die energetisch beste Möglichkeit. Auf diese Weise könne man es erreichen, dass der Schulkomplex klimaneutral betrieben wird.



Bei der Bauweise konnte Andreas Robrecht noch kein endgültiges Ergebnis liefern. Es wird seiner Meinung nach aber auf einen Holz-Hybrid-Bau hinauslaufen – also ein Holzbau, der mit den herkömmlichen massiven Baustoffen kombiniert wird.



Auch über die Freiflächen vor und zwischen den Gebäuden hat sich der Fachmann schon Gedanken gemacht: „Die Außenanlage werden nach dem Schwammstadtprinzip angelegt,“ kündigte Robrecht an. Dabei wird anfallendes Regenwasser lokal aufgefangen und gespeichert und nicht in die Kanalisation abgeleitet. kg

