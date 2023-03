Spitzenkandidat der SPD teilt heftig aus: „Ego-Shooter“ in der Staatskanzlei am Werk

Teilen

Florian von Brunn (SPD), hier im Plenarsaal, war in der Stadthalle Germering zu Gast. © Tobias Hase/dpa

Die SPD startete den Landtagswahlkampf in der Stadthalle in Germering. Der Spitzenkandidat Florian von Brunn schoss gegen Ministerpräsident Söder.

Germering – Gut ein halbes Jahr vor dem Wahltermin hat die bayerische SPD ihren Landtagswahlkampf eröffnet – vor 65 Mitgliedern auf einem Parteitag der Landkreis-SPD in der Stadthalle. Spitzenkandidat Florian von Brunn berührte in einer halbstündigen, etwas atemlos wirkenden Rede zahlreiche Politikfelder aus Land wie Bund, kritisierte aber vor allem Ministerpräsident Markus Söder wiederholt scharf: Ein „Ego-Shooter“ sei in der Staatskanzlei am Werk, der Selfies mache und über Winnetou rede statt Bayern voran zu bringen.

Zum Beispiel in der Energiepolitik. Der frühere Regierungschef Horst Seehofer und sein Nachfolger Söder hätten Geothermie wie Windkraft blockiert und so auch den Wirtschaftsstandort Bayern gefährdet, wo sich inzwischen viele Firmen Sorgen um ihre weitere Energieversorgung machten. Während die Bundesregierung Flüssiggas-Terminals baue, Kindergeld erhöhe und Steuern senke, rede Söder nur von Entlastungen im Freistaat: „Bei den Leuten ist noch kein Cent angekommen.“

„Ampel-Bashing“ warf Bayerns SPD-Partei- und Fraktionschef der Union in Berlin und speziell in München vor, wo ein CSU-Gesundheitsminister Stimmung gegen eine Krankenhausreform mache, aber in seinem Heimat-Landkreis die Fusion zweier Kliniken begrüßt hatte: „Wer im Glashaus sitzt, sollte still sein oder mit den Scheinen werfen.“ Ohnehin habe der Freistaat ja sein größtes Fachkräfteproblem in der Staatsregierung. Darin sitze auch jemand wie Hubert Aiwanger: „Dass der stellvertretender Ministerpräsident ist, kann man außerhalb Bayerns niemandem erklären.“

Konsequenz müsse man Behörden im Freistaat allerdings bei der Abschiebepraxis bescheinigen. Die Sozialdemokraten dagegen würden weiterhin für eine menschliche Asylpolitik streiten, „auch wenn sie manchmal unpopulär ist“. Dann gehören unter vielem anderen noch die Baubehörden „endlich digitalisiert“ und das aufgelassene Ohu zum Strom-„Megaspeicher“ umgerüstet und – wenn erst mal an der Macht – kümmern sich die Sozialdemokraten natürlich auch um die Bildung: „Wir werden kräftig in die Schulen investieren“, kündigte von Brunn an.

Er kenne die Bayern-SPD ja schon seit einiger Zeit, lobte anschließend der Kreisvorsitzende Michael Schrodi seinen Landeschef. Aber von deren Spitze sei „der Wille zu regieren, nicht immer so klar geworden“ wie jetzt. Fragt sich nur, mit wem, falls es für eine absolute Mehrheit nicht reichen sollte. Die Freien Wähler haben einen Chef, von dem laut von Brunn „eine ganze Humorindustrie lebt“.

Landtagskandidat Daniel Liebetruth bekam starken Applaus, als er zu Beginn der Versammlung von seinen Erfahrungen mit einem anderen denkbaren Koalitionspartner im Gemeringer Stadtrat berichtet hatte: „Wir haben keine echten Grünen in Bayern, wir haben schwarze Grüne.“