Animal Farm auf der Schulbühne: Hochpolitischer Aufstand der Tiere

Von: Helga Zagermann

Animal Farm auf der Schulbühne. Das Foto zeigt eine Szene mit den Schweinen (in rosafarbenen Oberteilen): (ab 2.v.r.) Niklas Muschik (als Ersatz für Luisa Reiff), Nina Hallischafsky und Jaana Orpana in den Rollen von Quieker, Napoleon und Schneeball. © Weber

Das Oberstufentheater des Spitzweg-Gymnasiums in Germering zeigt das Stück „Animal Farm“. Und begeistert damit.

Germering – Als sich der Vorhang öffnet auf der Bühne in der Aula des Carl-Spitzweg-Gymnasiums, befinden sich die Zuschauer auf einem Bauernhof. Mit Holzpaletten sind Ställe angedeutet, Besen, Mistgabel und Schaufel stehen bereit, hinten liegt ein Sattel. Zu sehen ist eine fürs Theater umgearbeitete Version des Romans „Animal Farm“, 1943/44 erdacht von George Orwell.

Das Werk ist eine Parabel auf die Geschichte der Sowjetunion, wo auf Zarenherrschaft und Revolution des Volkes die Diktatur Stalins folgte. In der Adaption des Oberstufentheaters wird schnell sichtbar, warum das Werk noch heute aktuell und hochpolitisch ist: Es geht um Unterdrückung und Krieg, Manipulation und Macht.

Der Aufbau ist clever. Das Bühnenbild verändert sich nie. Zwar schwenken die Scheinwerfer regelmäßig zu den beiden am Rand sitzenden Erzählerinnen, die die Geschichte vorantreiben. Dann ist es kurz dunkel auf dem Bauernhof. Doch danach ist der Zuschauer wieder in der gewohnten Szenerie – nichts auf der Bühne soll ablenken von den Gesprächen der Tiere. Und so ist man voll konzentriert auf den Text, der besonders dann sehr eindringlich ist, wenn ihn die Tiere gemeinsam sprechen.

Von der Revolution in die Diktatur

Auch das Spiel der Jugendlichen und die Kostüme – detailverliebt, aber zurückhaltend – lenken den Fokus auf die Geschichte und deren Allgemeingültigkeit. Hosen und Pullis in den Fellfarben Schwarz, Weiß, Grau, Braun und Rosa sowie an Haarreifen befestigte Tierohren und Hörner sind schon die ganze Verkleidung. Dazu scharren die Schüler mit den „Hufen“, es gibt einiges „Mäh“ und „Muh“ zu hören. Doch hinter dem Tier bleibt immer der Mensch zu sehen.

In der Erzählung tun sich Schweine, Kühe, Pferde und alle anderen Hoftiere zusammen, weil sie die Unterdrückung durch Bauer Jones (Caspar Jordan für den erkrankten Damian Schwab) nicht mehr aushalten. Zur Revolution angeleitet werden sie durch Old Major (sehr überzeugend dargestellt von Levi Kirner). Er wünscht sich Freiheit und Gleichheit. Nach seinem Tod kommt es zur Revolution: Die Tiere verjagen Bauer Jones und bewirtschaften den Hof selbst. Sie geben sich Gebote wie „Kein Tier soll ein anderes Tier töten“ und „Alle Tiere sind gleich“.

Applausometer gibt Hinweis auf Noten

Doch dann übernehmen die Schweine Schneeball, Napoleon und Quieker immer mehr die Regie, sie seien schließlich am schlausten. Es kommt zu Egoismus und Machtmissbrauch, schließlich zu Mord. Die Gebote heißen plötzlich anders, etwa „Kein Tier soll ein anderes Tier töten – ohne Grund.“ Schließlich ruft sich Napoleon zum Präsidenten aus, die Diktatur ist perfekt. Abrupt endet das Stück. Mit dem gemeinsamen Ruf: „Alle Tiere sind gleich. Aber manche sind gleicher.“

In einer Gemeinschaftsleistung hatte der Oberstufenkurs die beiden Aufführungen gerettet. Denn wenige Stunden vor der Premiere hatten sich zwei Hauptdarsteller krankmelden müssen. Das sorgte für Aufregung und Tränen, berichtete Lehrerin Petra Gewald dem Publikum. Ein Ringtausch der Rollen war die Lösung – die bestens funktionierte.

So bekam Niklas Muschik besonders viel Applaus, er hatte kurzerhand die erkrankte Luisa Reiff in der Rolle als Quieker ersetzt. Auch Nina Hallischafsky (Rolle: Napoleon) und Jaana Orpana (Schneeball) wurden für ihre Leistung gefeiert. Den lautesten Beifall gab es aber, als Petra Gewald um ein Applausometer bat: Sie brauche eine Einschätzung, wie sie die Schüler benoten solle – denn die Aufführungen zählen wie eine Klausur. Am Applaus gemessen, dürften es Einser werden.

