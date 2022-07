Sprachkurs-Verein „Mukule“: Seit 15 Jahre Hilfe beim Deutschlernen

Der Sprachkurs-Verein Mukule ist 15 Jahre alt geworden. Das Foto zeigt die Vorsitzenden Susan Kreklau (l.) und Silke Kögler (3.v.l.) mit Dritter Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher und Christian Huber, Integrationsreferent des des Stadtrats. © Kürzl

Der Sprachkurs-Verein Mukule (Multikulturelles Leben und Lernen) setzt sich seit 15 Jahren für Verständigung, Begegnung und interkulturelles Lernen ein. Gefeiert wurde dieses kleine Jubiläum mit einem Sommerfest.

Germering – Dass es Mukule gibt, ist vor allem Silke Kögler zu verdanken. Die langjährige erste und jetzt zweite Vorsitzende des Vereins war am Münchner Projekt „Schule mal anders“ beteiligt, das einen ähnlichen Ansatz wie Mukule hat. Ihre Erfahrungen hat sie im Jahr 2007 nach Germering gebracht und den Verein gegründet.

Die Anfänge waren zwar von viel Engagement geprägt, aber eher bescheiden. Mukule konnte zunächst Räume an der Kirchenschule nutzen. Das Büro hatte Silke Kögler allerdings zu Hause. „Und der erste Kurs war bunt gemischt“, erinnert sie sich. Die Teilnehmer kamen aus der Türkei, aus Tunesien, Südkorea, Bangladesch. Worauf Kögler im Rückblick noch immer stolz ist, war eine Neuerung: „Wir haben zu den Sprachkursen noch Kinderbetreuung angeboten.“ Die Volkshochschule, die ähnliche Sprach- und Integrationskurse anbietet, konnte so etwas nicht leisten. Das ist heute noch der Fall.

Schnell wurden die Kurse von der Stadt unterstützt. Manuel Leupold, als städtische Fachkraft für Integration zuständig, erwies sich da als sehr hilfreich. Gute Kontakte zur Germeringer Insel haben die Akzeptanz und das Interesse an den Kursen weiter gesteigert. Mukule musste deswegen an der Kirchenschule um weitere Unterrichtsräume bitten. Mittlerweile arbeitet der Verein eng mit der Integrationsfachstelle der Stadt und der Volkshochschule zusammen.

Wichtig war den Verantwortlichen von Mukule bereits in den Anfangsjahren, dass die Kinderbetreuung in der Nähe der Kurse organisiert wird. „Damit die Eltern auch mal ganz schnell zu den Kindern können“, erklärte Kögler schon vor Längerem.

Die damit zusammenhängende finanzielle Unterstützung zog freilich immer wieder Sorgenfalten nach sich und neue Entscheidungen. Im Herbst 2014 strich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Gelder. Begründung: Die Kinder sollten während der Sprachkurse in den städtischen Krippen betreut werden. Um das Angebot dennoch aufrecht zu erhalten wurde unter anderem ein Benefizkonzert im Roßstalltheater durchgeführt. Die Stadt gewährte zudem einen Zuschuss.

Die Finanzierung des Mukule-Angebots ist allerdings weiter problematisch, wie die Vorsitzende Susan Kreklau berichtet. Zwar verfügt der Verein seit dem Jahr 2015 über eine eigene Geschäftsstelle an der Goethestraße 8. Das ist aus Sicht von Kreklau und Kögler ein großer Sprung nach vorne und sehr hilfreich. Auch das Konzept, während der Kurse für Mädchen und Buben bis drei Jahren eine Betreuung nahe am Kursort anzubieten, wird weiter aufrechterhalten. Allerdings gibt es nur für die Qualifizierung der Betreuungsperson staatliche Gelder, für die angemieteten Räume muss Mukule selbst aufkommen. Den monatlichen Betrag nennt Kreklau zwar nicht, bezeichnet ihn aber als durchaus beachtlich. „Die Stadt könnte uns da entlasten“, sagte sie mit einem allgemeinen Hinweis auf die Betreuungssituation.

Doch auch sonst hat man bei Mukule gut zu tun, was den Ereignissen in der Ukraine mit geschuldet ist. „Wir sind anfangs richtiggehend überrannt worden“, beschreibt Kögler die ersten Wochen nach dem 24. Februar mit einer starken Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Insgesamt sind es derzeit 115 Teilnehmer in den verschiedenen Kursen. Betreut werden aktuell 30 Kinder.

Und dennoch: Bei Mukule, übrigens ein anerkannter Sprachkurs-Träger im Landkreis, hat man noch ehrgeizige Zukunftspläne. „Wir denken über einen Deutschkurs für Pflegekräfte nach“, erklärt Susan Kreklau.

Weitere Informationen: Wer mehr über Mukule erfahren will, kann dies auf www.mukule.de tun. Eine Kontaktaufnahme ist möglich per E-Mail an susan.kreklau@mukule.de. Hans Kürzl

