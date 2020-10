Plötzlich springt der Wagen nach vorne: Auto kracht in Geländer

Eine Allingerin ist mit ihrem Wagen in das Geländer vor dem Mehrgenerationenhaus in Germering gekracht. Der Ford steckte fest - bis die Feuerwehr eingriff.

Germering - Die 60-jährige Autofahrerin aus Alling parkte am späten Montagnachmittag ihren Ford auf dem Parkplatz vor dem Mehrgenerationenhaus an der Planegger Straße. Gegen 17.30 Uhr wollte die Frau wieder losfahren und dabei passierte ihr ein kleines Missgeschick, wie die Polizei berichtet. Als sie den Motor anließ und den Rückwärtsgang einlegen wollte, rutschte sie vermutlich von der Kupplung ab, während der erste Gang noch eingelegt war. Daraufhin machte ihr Fahrzeug einen gewaltigen Satz nach vorne, fiel etwa einen Meter auf einen Fußweg hinunter. Dann verfing sich der Kleinwagen mit der Motorhaube in einem Metallgeländer, das eine Terrasse abgrenzt.

Der Kleinwagen musste von zwölf zupackenden Händen der Feuerwehr Unterpfaffenhofen unter den Augen zahlreicher Schaulustiger zurück auf den Parkplatz gehoben werden, berichtet die Polizei. Um diese Aktion durchführen zu können, musste allerdings zuvor erst das genannte Metallgeländer zum Teil entfernt werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass das Auto durch den Satz nach unten keinerlei Schäden am Unterboden bzw. am Motor davongetragen hat, wurde es zum Durchchecken in eine Werkstatt geschleppt.