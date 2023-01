Sprungturm im Freibad wird saniert

Von: Hans Kürzl

Teilen

Das Freibad in Germering © mm

Der Sprungturm im Freibad ist in die Jahre gekommen, eine Sanierung ist dringend erforderlich. Die kostet allerdings rund 275 000 Euro.

Germering – Als attraktiven Fixpunkt im Freibad sieht Stadtwerkechef Roland Schmid die Sprunganlage. Allerdings stammt sie aus den 1970er-Jahren – der Zeit, in der das Freibad errichtet wurde. Deshalb ist der Sanierungsbedarf groß und die voraussichtlichen Ausgaben sind hoch. Die dafür notwendigen 275 000 Euro billigte der Werkausschuss einstimmig, obwohl die Haushaltsberatungen für 2023 noch gar nicht stattgefunden haben.

Bis Saisonstart

Insbesondere Gerhard Blahusch (Grüne) monierte das, obwohl er die Sanierung grundsätzlich befürwortete. „Kann das bis zum Haushalt warten?“, fragte er. Der Beschluss dafür falle erst im April, wies Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) auf einen gewissen Zeitdruck hin. „Für den Sprungturm kommt das dann zu spät.“

Denn die Bäderleitung hat sich zum Ziel gesetzt, den Turm bis zum Start der Freibadsaison Mitte Mai 2023 saniert zu haben. Das erfordert eine zeitnahe Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten, zu der der Oberbürgermeister nun ermächtigt ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bisher hatte die Sprunganlage, obwohl nicht mehr dem neuesten Stand entsprechend, Bestandschutz und konnte somit weiter betrieben werden. Denn bis auf eine Ampel, die den Zugang zum Turm regelt, hatte es keine baulichen Veränderungen gegeben.

Zuletzt hatten aber Sicherheitsbeauftragte und TÜV empfohlen, die Standards zu aktualisieren. Unter anderem sind querlaufende Geländerstangen nicht mehr zeitgemäß und die Neigung der Leitertreppen um einige Grade zu steil. „Diese Hinweise möchte ich nicht ignorieren“, sagte Schmid.

Substanz ist gut

Da die Montage neuer Leitertreppen auch neue Befestigungen bedingt, wurde zudem die Substanz des Turms an sich untersucht. Der Zustand des Bauwerks wurde zwar grundsätzlich als gut bezeichnet. Doch die Bewehrung, also die Verstärkung von Betonbauteilen zur Erhöhung der Tragfähigkeit, beginnt sich an einigen Stellen zu zersetzen. So wurde neben neuen Geländern und Leitertreppen eine Betonsanierung empfohlen.

Für Marcus Breu (CSU) machen Maßnahmen und Ausgaben sowohl aus Sicherheitsgründen als auch wegen des Erhalts der Attraktivität des Sprungturms viel Sinn; „Dann haben wir die nächsten 20 Jahre wieder Ruhe.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.