Zu schmal: Am Stachus ist kein Platz für Radwege - „vermisse den politischen Willen“

Von: Klaus Greif

Radfahrer müssen sich wohl damit abfinden: Am Kleinen Stachus bleibt alles so, wie es zurzeit ist. © Peter Weber

Radler müssen sich damit abfinden, dass die Verkehrssituation am Kleinen Stachus so bleibt wie sie ist. Schutzstreifen und Aufstellflächen vor den Ampeln oder Tempo-20-Zonen sind aus Sicht der Verwaltung hier rechtlich nicht zulässig.

Germering – Vor acht Jahren ist der Kleinen Stachus umgebaut worden. Ziel der Neugestaltung war, den Platz attraktiver zu machen und dennoch alle bestehenden Verkehrsbeziehungen zu erhalten. Schon kurz nach Fertigstellung des Platzes gab es allerdings Klagen vor allem von Radfahrern, die die neue Situation als zu unübersichtlich und gefährlich einstuften.

Bei der Bürgerversammlung im vergangenen November wurde dann ein Antrag gestellt, zu prüfen, ob man an diesem zentralen Platz nicht nachträglich Radwege errichten könne. Im Januar wurde deswegen die Verwaltung beauftragt, nach Möglichkeiten zu suchen, den Radverkehr sicherer zu machen. Die Ergebnisse dieser Prüfung wurden jetzt im Planungsausschuss von Susanne Fischer, Leiterin des Straßenverkehrsamts, vorgestellt.

Tempo-20-Zone nicht zulässig

Fazit: Am Stachus ist weder die Anlage von Schutzstreifen für Radler noch die Schaffung von Aufstellflächen vor den Ampeln möglich. Grund: Die einmündenden Straßen sind einfach zu schmal, um dies zu machen. Aus diesem Grund hat die Stadt auch die schon bestehenden Schutzstreifen an der Unteren Bahnhofstraße wieder entfernen müssen. Tempo 30 wäre nur möglich, wenn eine konkrete Gefahr bestünde. Davon geht aber die Polizei nicht aus, so Fischer. Zudem haben aktuelle Messungen ergeben, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit unter 30 Stundenkilometern liegt.

Auch die Einrichtung einer Tempo-20-Zone sei nicht möglich, erklärte Susanne Fischer. Die Polizei habe dies abgelehnt. Möglich sei dies nur, wenn man den Durchgangsverkehr auf andere Straßen lenken würde.

SPD vermisst politischen Willen

Bei der SPD stieß die Analyse von Susanne Fischer auf heftige Kritik. Fraktionssprecher Daniel Liebetruth bedauerte, dass es so nie gelingen werde, ein attraktives Zentrum zu schaffen. Christian Gruber setzte noch eins drauf: „Ich vermisse den politischen Willen, etwas für die Radfahrer zu verbessern.“ Andere Kommunen handelten anders und führten Tempo-20-Zonen ein. Und Gauting habe beispielsweise in einer vergleichbar engen Straße Fahrradschutzstreifen angelegt.

Die Antwort von Susanne Fischer war deutlich. Es gebe viele Kommunen, die etwas machen, was rechtlich nicht zulässig sei. Sie wohne selbst in Gauting und kenne die von Gruber beschriebene Straße. Der eingerichtete Schutzstreifen für Radler werde regelmäßig von Bussen überfahren, weil die Fahrbahn zu eng sei. Das sei rechtlich nicht zulässig und zudem gefährlich.

OB Andreas Haas wies darauf hin, dass sich der Gesetzgeber bei den Bedingungen für Schutzstreifen schon etwas gedacht habe – unter anderem sollen damit die Radler geschützt werden.

Unterführung für Autos sperren?

Den Vorwurf von Liebetruth und Gruber, es fehle der politische Wille etwas zu ändern, wies er zurück. Allerdings sei der Auftrag an die Verwaltung nur gewesen, die Situation zu überprüfen und nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Wenn es konkrete Änderungswünsche gebe, würde man dies untersuchen.

Zwei konkrete Ideen brachte Gerhard Blahusch (Grüne) ins Spiel. Die Verwaltung sollte einerseits untersuchen, ob man nicht am Bio-Markt-Denn’s eine Spur für linksabbiegende Radler einrichten könnte. Andererseits könnte man die Bahnunterführung für Autos und Lkws sperren und nur noch Busse und Taxis durchfahren lassen. OB Andreas Haas warnte davor und sagte: „Wo geht dann der ganz Verkehr hin? Das führt zu einer Belastung anderer Straßen.“ Man müsse der Realität ins Auge blicken.

