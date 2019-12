Stadt erfüllt Kinderwünsche

Unter dem geschmückten Tannenbaum im Foyer des Rathauses lagen auch in diesem Jahr wieder viele bunte Päckchen.

Germering– Gepackt und gefüllt wurden sie von fleißigen Weihnachtsengeln aus dem Rathaus, die damit die Wünsche von 28 bedürftigen Kindern wohnungsloser Germeringer Eltern erfüllten.

Seit dem ersten Advent hatten die bunten Kärtchen mit den ganz persönlichen Wünschen am Baum gehangen. Alle Rathausmitarbeiter hatten die Möglichkeit, sich einen Zettel herunterzunehmen und den Wunsch zu erfüllen. Besonders herbeigesehnt wurden einem Bericht der Stadt zufolge in diesem Jahr praktische Dinge wie Winterjacken und Sneakers. Aber auch so manches Spielzeug wird am Heiligen Abend die Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Damit auch alle Pakete rechtzeitig ankommen, wurden sie gestern von Bauhofmitarbeitern an das Amt für soziale Angelegenheiten und an die Germeringer Insel übergeben.

Der Weihnachtsbaum im Foyer des Rathauses glänzt indes immer noch hübsch geschmückt: mit selbst gebasteltem Christbaumschmuck, den Kinder aus den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen angefertigt haben.