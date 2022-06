Stadt ist Mitglied im Team Energiewende

Von: Klaus Greif

Die Windenergie in Deutschland soll ausgebaut werden. © dpa

Die Stadt ist ab sofort offizieller Unterstützer des Teams Energiewende Bayern. Aus Sicht des Klimaschutzbeauftragten Pascal Luginger hat dies vor allem den Vorteil, dass man schneller an wichtige Information kommt.

Germering – Pascal Luginger zog im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss eine Bilanz zu den Themenwochen „Energiewende und Klimaschutz gemeinsam denken“. Dabei hatte er für das Staatsministerium als Veranstalter zunächst einen Seitenhieb parat: „Die Anfrage, ob wir mitmachen, kam wie im Vorjahr viel zu kurzfristig.“ Er habe sich in nur zwei Wochen ein Programm aus den Fingern saugen müssen.

Eine andere Anfrage aus dem Ministerium hat die Stadt schon Wochen vorher erhalten. „Wir sind eingeladen worden, Unterstützer im Team Energiewende Bayern zu werden“, berichtete Luginger. Das biete aus seiner Sicht viele Vorteile. Der Beitrag der Stadt werde durch das Staatsministerium sichtbar gemacht – unter anderem wird Germering auf einer eigenen Homepage des Projekts aufgeführt.

Die Stadt nehme dadurch eine Vorreiterrolle ein, so Luginger weiter. Sie dürfe auch das offizielle Logo des Energiewende-Teams verwenden. Außerdem erhalte die Stadt vierteljährlich Berichte über anstehende Projekte. Städtische Veranstaltungen zur Thematik werde auch vom Ministerium beworben. Luginger: „Wir sind jetzt einfach näher dran an allen Informationen.“

Auf die aktuellen Themenwochen hat dies aber noch keinen Einfluss gehabt. Luginger schaffte es zwar, in zwei Wochen ein Programm mit drei Punkten auf die Beine zu stellen. Tatsächlich durchgeführt wurden aber nur zwei: eine Besichtigung der Geothermieanlage in Freiham und eine von Puchheim ausgehende Radtour zu Solarparks in Puchheim und Gilching. Zur angebotene Präsentation des gerade erst fertiggestellten Germeringer Energienutzungsplanes haben sich laut Pascal Luginger bis zum Vortag des Termins nur drei Interessierte angemeldet. Man habe dies deswegen abgesagt. Als es dann am fraglichen Tag selbst doch noch zehn Anmeldungen gegeben habe, habe man die Absage nicht mehr zurücknehmen können.

Die Besichtigung der Geothermieanlage in Freiham sei dagegen ein Erfolg gewesen, berichtete Luginger weiter. 25 Germeringer seien von einem Vertreter der Stadtwerke München durch das Kraftwerk geführt worden. Wegen des großen Interesses werde man das wiederholen. Die Stadtwerke München stünden solchen Führungen sehr aufgeschlossen gegenüber, erklärte Pascal Luginger. Er regte deswegen an, so etwas speziell auch für die Mitglieder des Stadtrates anzubieten.

