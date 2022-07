Stadt will Rechte von Kindern stärken

Bei der Unterzeichnung: (sitzend v.l.) OB Andreas Haas und Haimo Liebich (Verein „Kinderfreundliche Kommunen)“ sowie Sozialamtsleiter Martin Rattenberger und Jugendreferent Johannes Kirmair. © kürzl

Germering bewirbt sich um den Titel „Kinderfreundliche Kommune“. Eine entsprechende Vereinbarung hat OB Andreas Haas nun unterschrieben. Die Stadt ist die sechste Kommune in Bayern, die dem Verein beitritt.

Germering – Jugendzentrum, Jugendrat, Jugend-Werkstatt, zählt Sozialamtsleiter Martin Rattenberger auf. Bei der Stadt sieht man sich in Kinder- und Jugendfragen durchaus gut aufgestellt. Doch es gibt noch Luft nach oben. Deshalb hat OB Haas die Vereinbarung mit dem Verein „Kinderfreundliche Kommune“ unterzeichnet.

Das Projekt ist eine gemeinsame Initiative von Unicef und dem Deutschen Kinderhilfswerk. Es wurde 2012 gegründet. Ziel ist, die Umsetzung der Kinderrechte auf Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention in deutschen Städten und Gemeinden zu fördern.

Dass sich Germering nun daran offiziell beteiligt, sieht Haimo Liebich, Vorstandsmitglied des Vereins „Kinderfreundliche Kommunen“, als „besonderen Tag für die Stadt“. Die Vereinbarung habe nicht nur symbolischen Charakter. Sie zeige deutlich den praktischen und politischen Willen zur Umsetzung von Kinderrechten. „Wir Erwachsene tun gut daran, Kinder immer wieder mal zu fragen, welchen Weg sie gehen wollen“, sagte er.

An den hat die Stadt aber durchaus Erwartungen, wie Rattenberger anmerkte: „Wir hoffen schon auf eine professionelle Betreuung.“ In die soll auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen mit einbezogen werden. Unter diesem Gesichtspunkt sieht OB Hass die Vereinbarung als sehr wertvoll an.

Zumal man mit Puchheim eine Stadt in unmittelbarer Nachbarschaft hat, die vor knapp drei Jahren das Siegel erhalten hat. Von dort hat Germerings Jugendreferent Johannes Kirmair „ein gutes Feedback erhalten“, wie er es nennt. Der Informationsaustausch könne Germering sehr gut helfen.

In dem Zusammenhang erwähnte Liebich, dass Puchheim ein regionales Netzwerk aufbauen wolle. Und Gröbenzell liebäugele damit, sich dem anzuschließen. Liebich verhehlte allerdings nicht, dass es schon auch eine Herausforderung für eine kommunale Verwaltung sei, Kinderrechte wahrzunehmen.

Für Germering bedeutet das zunächst einmal, einen Aktionsplan zu erstellen, wie man das umsetzen möchte. Der wiederum muss vom Stadtrat beraten und genehmigt werden. Dann wird das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ für drei Jahre vergeben. Danach erfolgt eine weitere Prüfung. Ein ähnliches Vorgehen gibt es beim Label „familienfreundlich“ und ebenso bei Fairtrade.

„Das wird trotz aller Motivation noch gut Arbeit“, sagte Rattenberger. Eine halbe Stelle ist dafür im Amt V, das diesen Bereich betreut, genehmigt. Wie Rattenberger bestätigte, ist man derzeit auf der Suche nach einem Projektkoordinator. „Eine attraktive Aufgabe, weil sie viele Bereiche abdeckt.“

Dem Verein „Kinderfreundliche Kommune“ beizutreten, hatte Grünen-Stadtrat Christian Huber vor einem Jahr angeregt. Sozialausschuss und Stadtrat hatten es befürwortet. Nun ist Germering mit Garmisch, Kitzingen, Landshut, Puchheim und Regensburg eine von sechs bayerischen Kommunen, die sich an dem Projekt beteiligt. Unterstützt wird es vom Bundesministerium für Familie.

