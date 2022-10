Trotz Energiekrise: Stadt wird weiter weihnachtlich beleuchtet

Von: Klaus Greif

Die Winterbeleuchtung bringt ab dem 1. Advent wieder weihnachtliche Atmosphäre in die Stadt. © mm

Die Stadt Germering verzichtet nicht auf ihre weihnachtliche Beleuchtung: Die Motivlampen entlang der Unteren Bahnhof- und der Otto-Wagner-Straße werden am 1. Advent ebenso eingeschaltet wie die Lichterketten der großen städtischen Christbäume. Auch das Hallenbad und das Eisstadion bleiben weiter geöffnet.

Germering – Der Stadtrat hat am Dienstag in öffentlicher Sitzung die Energieeinsparungen bestätigt, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit seit Wochen vorberaten worden waren. Auf die durch den Ukrainekrieg entstandene Energiekrise und die damit einhergehenden Preissteigerungen reagiert die Stadt mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen – von denen dem Klimaschutzbeauftragten Pascal Luginger zufolge viele schon umgesetzt worden sind.

Das wird gespart

Er nannte unter anderem den schon beschlossenen Wegfall der Warmbadetage, das Abschalten der Whirlpools und die um zwei auf 27 Grad abgesenkte Wassertemperatur im Hallenbad. Auch die Begrenzung der Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad und die Optimierung alles städtischer Heizungsanlagen zählt dazu.

Was derzeit nicht befürchtet werden muss, ist das Schließen von Polariom und Hallenbad. Aus Sicht von OB Andreas Haas könne man das durchaus diskutieren, vor allem wenn sich die Energiekrise verschärft. Aktuell sei er aber der Meinung, dass die Stadt ihre Infrastruktur beibehalten soll: „Das ist auch eine gesellschaftliche und soziale Aufgabe.“

Haas warf zudem die Frage auf, was passieren würde, wenn Germering seine Einrichtungen schließen würde, Bruck aber nicht: „Das könnte den sozialen Frieden gefährden.“

Fällt kaum ins Gewicht

Von Stadtratsseite gab es darüber keine Diskussion. Die kam erst beim Thema Weihnachtsbeleuchtung auf – aber auch hier nur sehr zaghaft. Pascal Luginger erklärte, dass der Verzicht auf die Beleuchtung kaum ins Gewicht fallen werde, weil sie ab diesem Winter komplett auf LED umgestellt ist. Der Verbrauch betrage rund 4000 Kilowattstunden – das entspreche dem Jahresverbrauch einer vierköpfigen Familie.

Gerhard Blahusch (Grüne) wies allerdings darauf hin, dass Energiesparen das Gebot der Stunde sei und auch kleine Einsparungen was brächten: „Wenn alle Kommunen Bayerns auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten würden, käme schon was zusammen.“ Den völligen Verzicht forderte er dann aber nicht. Man sollte sich nur weitere Optimierungen überlegen.

Pascal Luginger machte hier auch gleich einen Vorschlag, der dann von OB Andreas Haas aufgegriffen wurde: Man könnte die Winterbeleuchtung statt erst nach dem 2. Februar schon am 7. Januar abschalten.

