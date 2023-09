Darum haben diese Werke keinen Titel

Von: Hans Kürzl

Martin Vollmer begutachtet drei seiner Werke. Die Farbgebung wurde je nach Stimmungslage des Künstlers gestaltet. © Hans Kürzl

Der Germeringer Künstler Martin Vollmer stellt derzeit Werke in der Stadtbibliothek aus. Die Schau heißt ganz bewusst „Ohne Titel“.

Germering – Die Werke bewegen sich zwischen kräftigem Rot und kühlem Blau. Namen hat der in Germering wohnende Martin Vollmer den Bildern, die allesamt erst in den vergangenen Jahren entstanden sind, ganz bewusst nicht gegeben. Nur die Ausstellung in der Stadtbibliothek hat eine Überschrift: „Ohne Titel“ ist dort bis zum 30. September zu den allgemeinen Öffnungszeiten zu sehen.

Dem Betrachter Freiheit geben

Vollmer möchte denjenigen, die seine Werke anschauen, Freiheit geben, ihre Vorstellungskraft anregen. Ein Titel zum Bild könne den Betrachter einengen. „Nur innere Freiheit, gepaart mit Demut, erlauben das totale Spiel mit den Gedanken, mit dem Bild“, sagte Vollmer auf der gut besuchten Vernissage.

In der grundlegenden Systematik ähneln sich die Bilder: Sie sind von Linien und Farben geprägt. Doch in ein Korsett hat sie der 1971 in München geborene Künstler nicht gezwängt. Er macht die Farbwahl von seiner Stimmung beim Malen abhängig, erklärt er: „Rot steht zum Beispiel für Vitalität.“

Chaos reguliert zu viel Ordnung

Außerdem erzählt er vom Schaffensprozess: „Wenn es zu geordnet wurde, habe ich Chaos einfließen lassen.“ Das müsse man zulassen, um die Kreativität zu fördern und ein einengendes Korsett abzulegen. Gleichzeitig könne man sich damit auf das Wesentliche beschränken, „Es gibt bei uns leider zu viel im Übermaß, was ablenkt.“

Die Ausstellung „Ohne Titel“ ist eine Weiterentwicklung ins Abstrakte. Bereits vor zwei Jahren hatte Vollmer in den Räumen der Stadtbibliothek Werke ausgestellt, damals unter der Überschrift „Venedig – farbige Flächen“.

Gefördert an Kunstakademie

Sein künstlerischer Werdegang habe sich „mit der Zeit entwickelt“, erzählt er. Zunächst waren da stark gegenständliche Bilder. Nach dem Abitur an einem Münchner Gymnasium besuchte er dann einige Malschulen in der Landeshauptstadt. Mit 28 Jahren startete er schließlich an der Kunstakademie in Stuttgart. Dort sei Professor Peter Chevalier einer seiner größten Förderer gewesen. Vollmer gehört einer freien Malgruppe an, die sich monatlich in Aufkirchen trifft, einem Ortsteil von Berg im Landkreis Starnberg.

Führungen durch die Ausstellung bietet Martin Vollmer am 16. und 23. September an – jeweils von 10 bis 13 Uhr. Dies ist ohne Voranmeldung und kostenfrei möglich.