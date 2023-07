Germering feiert – und sucht Schatten: Kühle Getränke und nasse Erfrischung gefragt

Gemütlich und stimmungsvoll – und im Schatten: So saßen viele Stadtfestbesucher zusammen auf dem Platz vor der Stadthalle.

Stadtfest

Drei Tage lang heißt es beim Stadtfest vor der Stadthalle „Germering feiert“. Das Wetter spielte mit – meinte es mit um die 35 Grad bisweilen aber fast zu gut. Der ein oder andere wusste sich dennoch abzukühlen.

Germering – Es ist 16 Uhr auf dem Platz vor der Stadthalle, das Thermometer kratzt an den 35 Grad. Auch die Stadtkapelle Germering kommt bei ihrem Vortrag ins Schwitzen, obwohl die Bühne beim Stadtfest „Germering feiert“ gut mit Sonnenschirmen bedeckt ist.

Für Bratwurst ist es den Besuchern zu heiß

+ Pappteller-Fächer: Andi Huber von der Wasserwacht fächert sich etwas Luft zu. © Kürzl

Andi Huber, Vorsitzender der Wasserwacht, hilft sich bei diesen Temperaturen mit einem Pappteller aus und funktionierte ihn kurzerhand zum Fächer um. „Für Bratwurst ist es vielen gerade viel zu warm“, meint Huber. In den Abendstunden kommt sein Team aber doch so richtig ins Schwitzen, weil die Festbesucher vor dem Bratwurst-Stand Schlange stehen. „Allein am Freitag waren 100 Kilo Pommes weg“, berichtet Huber.

+ Heiß von oben und vom Grill: Christian Maile (l.) und Florian Weber, am Stand des SC Unterpfaffenhofen. © Kürzl

Ähnlich geht es ein paar Schritte weiter den Fußballern de SC Unterpfaffenhofen. Schweißperlen stehen den gestandenen Funktionären Christian Maile und Florian Weber auf der Stirn. Ob vom Einsatz am Grill oder wegen der Sonnenstrahlen, ist nicht genau zu klären. „Sind wir doch froh, dass so schönes Wetter“, sagt Maile. Auf eines freuen sich die beiden aber am meisten: „Wenn die Arbeit gemacht ist, auf ein kühles Bier.“

Davon hat die Germeringer Burschenschaft an ihrem Stand reichlich im Angebot – und alle Hände voll zu tun. Die Warteschlange wird umso länger, je näher der Abend rückt. Auch um den Stand des Lions Club, der sich in einer schattigen Ecke aufgebaut hat, werden die Reihen zur späteren Stunde dichter.

Kein Wunder, stehen dort vor allem coole Getränke auf der Liste – im doppelten Sinn des Wortes. Für die Besucher gibt es zum Beispiel Aperol-Spritz, Limoncello-Spritz, Eistee oder ein klassischer Almdudler. „Nachmittags sind mehr die alkoholfreien Getränke gefragt“, sagt Annett Zimmermann, die sich den Dienst an den drei Tagen mit vielen Mitgliedern des Lions Clubs teilt.

+ Der Lions Club erfreute die Besucher mit kühlen Getränken (v.l.): Patricia von Unruh, Michael von Unruh, Rainer Schönecken, Annett Zimmermann und Jörg Zimmermann. © Kürzl

Geheimtipp: Ein Drink mit Wassermelone

Samstagabends dann hat sich ein Geheimtipp herumgesprochen: „Der Wassermelonen-Spritz geht so was von weg“, sagt Zimmermann. Die hat ihre eigene Taktik, um bei der Hitze den Kreislauf in Schwung zu halten: „Eine Zuckerwatte habe ich schon gegessen.“

Ab durch’s kühle Nass bei der Feuerwehr

Und wem kühle Getränke und Schattenplätzchen noch nicht genügen, der kann sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen erfrischen. Die hat auf einer Wiese einen Wasserwerfer aufgestellt, der kühlen Nebel versprüht – trocken war man ja wieder schnell.

Für den musikalischen Schwung sorgten beim Stadtfest verschiedene Gruppen und Vereine aus der Stadt. Am Freitag und Samstag traten die Showbands „Solid Age“ und „Blind Date“ auf und heizten die Stimmung bei großen und kleinen Besuchern trotz hoher Temperaturen ein. Hans Kürzl

