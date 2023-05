Blasorchester arbeitet mit Spezialeffekten

Von: Ulrike Osman

Das Sinfonische Blasorchester mit Dirigent Rick Peperkamp begeisterte beim Jahreskonzert in der Stadthalle. tb © Achim Pusch

„Winde der Zeit“ ließ das Sinfonische Blasorchester (SBO) bei seinem Jahreskonzert durch die Stadthalle wehen.

Germering – Der Titel versprach nicht zu viel – teils waren es regelrechte Stürme, die von den rund 70 Musikern unter der Leitung von Rick Peperkamp entfacht und vom Publikum zu Recht mit Beifallsstürmen belohnt wurden.

Zum vierten Mal hatte Peperkamp eine Eigenkomposition mit dem Orchester einstudiert. „Typhon vs. Zeus“ ist sein bisher umfangreichstes Werk und „eine ziemlich bombastische Geschichte“, wie der vielfach ausgezeichnete Dirigent sagte. Es geht um den Kampf zwischen Göttervater Zeus und Typhon, dem Vater der Stürme – ein Kampf um das Schicksal der Welt, akustisch ausgetragen von den hohen und tiefen Blech- und Holzblasinstrumenten, jeder Menge Schlagwerk und Kontrabass sowie Spezialeffekten zur Unterstützung.

Blechplatten-Donner

Eine Blechplatte sorgte für Donnergrollen, eine Windmaschine für pfeifende Böen. Zeus gewinnt die dramatische Auseinandersetzung und kann den Widersacher unter dem Berg Ätna festsetzen. Die Legende erklärt so die Entstehung des gleichnamigen Vulkans. Vor Wut spuckt Typhon hin und wieder Feuer und Felsen und lässt die Erde erbeben.

Auch der Saal erbebte unter Peperkamps gewaltiger Musik. Und erhob sich im Anschluss zu stehenden Ovationen, die sicherlich dem gesamten Konzert ebenso galten wie dem letzten Stück. Das äußerst vielfältige Programm aus zeitgenössischer sinfonischer Blasmusik enthielt eine weitere Uraufführung – die einer besonderen Bearbeitung des Werkes „Circius“ aus der Feder des norwegischen Komponisten Torstein Aagard-Nilsen. Es geht darin um „den schlimmsten aller Winde“, den Nordwind, der in schnellen Passagen hör- und fühlbar wird.

Weil das Werk ursprünglich nur für Blechbläser komponiert wurde, kam es für das Sinfonische Blasorchester eigentlich nicht in Frage. „All unsere Holzbläser hätten nicht mitmachen können“, erklärte Moderatorin Kerstin Gottschling dem Publikum. Doch auf Peperkamps Bitte hin schrieb Komponist Aagard-Nilsen ein Arrangement, in dem auch die Holzbläser ihren Platz fanden.

„Bravo“-Rufe erschallten einige in dem gut zweistündigen Konzert. Sie galten unter anderem dem pompösen Auftakt in Gestalt des „Halbmondtanzes“ von Mikazuki no Mai sowie dem Werk „The Legend of Spirit Island“ von Philip Sparke. Das Solokonzert für Euphonium stellt dieses weniger bekannte Instrument in den Mittelpunkt, in diesem Fall gespielt von Orchester--Urgestein Jakob Gierens.

Neuer Jugend-Dirigent

Das Jugendorchester des SBO durfte sich mit vier flotten Stücken und unter neuer Leitung dem Publikum präsentieren. Florian Loch – unter anderem auch musikalischer Leiter der Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen – hat die Nachwuchsgruppe von Florian Kruse übernommen und ließ sie bei der Programmgestaltung mitreden. Die Jugend wählte mit dem Bozener Bergsteigermarsch das einzige traditionelle Blasmusikstück des ganzen Abends.

Bilanz des Abends: strahlende Musiker, ein abgekämpfter, aber glücklicher Dirigent – und ein begeistertes Publikum, das sich zwei Zugaben erklatschte.

