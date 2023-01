Ein ganzes Jahr lang Kultur für Kinder

Von: Klaus Greif

Der kleine Tiger ist im März in der Theaterproduktion „Oh, wie schön ist Panama“ der Stadthalle zu sehen. © mm

Die Stadthalle Germering hat einen eigenständigen Flyer für das neue Kinderprogramm im Jahr 2023 zusammengestellt.

Germering – Geboten ist in der Stadthalle ein bunter Mix aus groovenden und klassischen Konzerten, spritzigen Theateradaptionen von Kinderbuch-Klassikern und TV-Hits. Aber auch das klassische Kasperltheater hat seinen Platz gefunden.

Los geht das Angebot für die jungen Germeringer am Samstag, 28. Januar, mit der „Eiskönigin on Ice“ – allerdings ist sie die einzige geplante Veranstaltung, die schon ausverkauft ist. Es folgt am Freitag, 3. Februar, 15 Uhr, ein Familienkonzert mit den Double Drums. Das Percussion-Duo wird die kleinen und großen Besucher in die Welt der Rhythmik mitnehmen – das Mitmachen gehört dabei dazu.

Am Samstag, 25. März, besucht Doktor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater zum wiederholten Male die Stadthalle. Um 15 Uhr und um 16.30 Uhr können sich Kinder ab drei Jahren und ihre Eltern „Kasperl und das Gschpenscht“ ansehen.

Am Sonntag, 14. März, und und Sonntag, 15. März, gibt es dann eine besondere Theaterproduktion: „Oh, wie schön ist Panama“ entführt die Besucher in die Welt des kleinen Bärs und des kleinen Tigers, die Autor Janosch weltberühmt gemacht hat.

„Vivaldi für Kinder“ gibt es dann am Sonntag, 25. Juni, und Montag, 26. Juni, von den Münchner Philharmonikern und Julia Fischers Kindersinfonikern. Aufgeführt werden „Die Jahreszeiten“. Mit dabei sind auch Tänzerinnen des Ballettensembles der Musikschule Gilching.

„Das bayerische Aschenputtel“ wird am Sonntag, 24. September, 15 Uhr, von Stefan Murr und Heinz-Josef Braun zum Leben erweckt. Sie erzählen das Märchen in einer eigenen bayerischen Version und mit vielen Liedern.

Der aus dem Fernsehen bekannte „Feuerwehrmann Sam“ ist dann am Sonntag, 22. Oktober, 15 Uhr, und Montag, 23. Oktober, 10 Uhr, auf der Bühne des Orlandosaals zu sehen. Präsentiert wird die Geschichte „Der verlorene Piratenschatz“.

Zum Ende des Jahres sind dann mit Petterson und Fundus zwei weitere weltbekannte Figuren der Kinderliteratur zu erleben. Am Sonntag, 17. Dezember, 15 Uhr, und am Montag, 18. Dezember, 8.45 Uhr, heißt es „Petterson feiert Weihnachten“.

Vorverkauf

Karten für die Veranstaltungen gibt es beim SW Kartenservice, Landsberger Straße 43, Telefon (089) 8 94 90 15, bei München Ticket, (089) 54 81 81 81, und auf www.stadthalle-germering.de.

