Stadthallenleiterin verabschiedet: Minutenlanger Applaus für „Frau der 1000 Ideen“

Von: Klaus Greif

OB Andreas Haas überrascht Medea Schmitt mit einem Bild, das jahrelang ihr Büro geschmückt hat. © Weber

Die langjährige Leiterin der Germeringer Stadthalle, Medea Schmitt, geht in den Ruhestand. Jetzt wurde sie verabschiedet.

Germering – Der erste Kulturempfang seit Beginn der Pandemie stand unter einem besonderen Stern. Die Stadt bedankte sich dabei nicht nur bei den Mitgliedern von Chören, Orchestern, und kulturell tätigen Vereinen für ihr Engagement. Sie verwandelte das Ereignis in eine Abschiedsfeier für Medea Schmitt. Sie hat 19 Jahre die Stadthalle und das Kulturamt geleitet. Jetzt geht sie in Ruhestand. Am Freitag, ihrem letzten Arbeitstag, wird sie symbolisch den Schlüssel zur Stadthalle an ihre Nachfolgerin Kathrin Jacobs übergeben.

Die Frau der 1000 Ideen

OB Andreas Haas erinnerte in seiner Würdigung vor allem auch an die zwei langen Krisenphasen, die die Stadthalle während der Amtszeit von Medea Schmitt bewältigen musste. Da war zunächst im Jahr 2010 die Komplettsperrung des Hauses wegen falsch montierter Decken. Zehn Jahre später folgte dann noch die Pandemie, die die Verschiebung von unzähligen Veranstaltungen notwendig machte. Medea Schmitt habe die Stadthalle mit ihrem Einfallsreichtum und ihren Ideen durch beide Krisen geführt. Unter anderem habe sie in der Coronazeit die Bühnenhof-Konzerte ins Leben gerufen. Haas: „Damit hat Medea Schmitt die Germeringer Orchester, Chöre und Bands aus dem Corona-Tiefschlaf geküsst.“

OB Haas listete noch zahlreiche Neuerungen auf, die auf den Initiativen der „Frau der 1000 Ideen und der großen Deals beruhen. Die Jazzreihe und der Online-Kartenverkauf aber auch die Germeringer Musiknacht gehörten mit dazu. Letztere findet am Samstag, 1. Juli, zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder statt und bietet die Möglichkeit, einen Abend lang in allen Sälen der Stadthalle die Germeringer Kultur zu erleben – und zwar kostenlos. Denn auch das gehört aus Sicht des OB zur Erfolgsgeschichte von Medea Schmitt: „Du bist die Frau, die Kultur für alle anbietet. Dafür bist Du 2004 angetreten.“

Neue Leiterin

Haas war sich abschließend sicher, dass Kathrin Jacobs als neue Stadthallenleiterin das weiter führe wird, was Medea Schmitt aufgebaut hat. Seinen Dank an Medea Schmitt für das Geleistete beendete er dann mit einem weiteren Titel für sie: „Du bist die Frau, die wir nicht vergessen.“ Zum Abschied überreichte der Rathauschef der Kulturamtsleiterin ein Geschenk, das sie sich gewünscht hatte. Es handelte sich um ein Bild der verstorbenen Germeringer Künstlerin Renate Klußmann, das im Büro von Medea Schmitt hing.

Medea Schmitt bedankte sich in einer kurzen Abschiedsrede für die Lorbeeren: „Das war sehr berührend, aber auch gut getroffen.“ Sie gab das zuvor eingeheimste Lob an die Stadt und OB Haas zurück: „Kunst und Kultur brauchen Freiräume. Die haben wir immer erhalten.“ Ohne Unterstützung des Oberbürgermeisters, aber auch des Stadtrats und der Verwaltung wäre all das nicht möglich gewesen. Diese Unterstützung sei nicht überall so gegeben, das wisse sie aus Gesprächen mit ihren Kollegen.

Germering könnte kulturell kaum besser dastehen

In einer kurzen Bilanz erinnerte die scheidende Stadthallenleiterin neben den Hinweisen auf überstandene Krisen und Pannen auch auf zahlreiche Höhepunkte hin. Einen für viele Germeringer unvergessenen Glanzpunkt hob sie besonders hervor: Das Symphonieorchester des BR mit Dirigent Mariss Janson nutzte vor zehn Jahren den Orlandosaal wegen seiner guten Akustik zu dreitägigen Proben vor einer Tournee. Eine der Proben von Schuberts Zweiter Sinfonie durften die Germeringer kostenlos miterleben.

Medea Schmitt schloss ihre Rede mit einer Abwandlung des Stadt-Slogans: „Germeringer könnte schöner, aber kulturell kaum besser“. Mit dem Spruch „Aus is und gar is. Schad is, dass wahr is“ der Well-Brüder verließ sie die Bühne. Die Gäste des Empfangs spendeten minutenlang stehenden Applaus.

Jürgen Kirner überrascht alle

Das offizielle Programm war mit der Rede von Medea Schmitt eigentlich beendet. Wer wollte, konnte sich mit der Noch-Stadthallenchefin für ein Erinnerungsfoto auf die Bühne stellen. Es begann die Zeit der lockeren Gespräche bei Getränken und Häppchen, als es unerwartet eine weitere Laudatio gab. Der in Aubing lebende BR-Brettl-Spitzen-Moderator und Kabarettist Jürgen Kirner betrat die Bühne, schnappte sich das Mikro und setzte zu einer weiteren Würdigung von Medea Schmitt an, die laut OB Andreas Haas nicht eingeplant war.

Germering sei zwar ein schwieriger Ort, eine Schlafstadt, sagte Kirner. Aber Medea Schmitt habe es mit dem kulturellen Angebot der Stadthalle geschafft, die Leute aus der Region hierher zu ziehen. Kirner: „Du bist ein Leuchtturm der Kultur für Bayern.“ Es gebe wenige Häuser im Freistaat, an denen sich die Künstler so wohl fühlen wie in der Stadthalle.

