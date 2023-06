Neue Stadthallen-Wirte freuen sich auf ihre Gäste

Von: Hans Kürzl

Die neuen Stadthallen-Wirte Dana und Andreas Fink haben nach einer längeren Umbauzeit ihr Sapore eröffnet. © Kürzl

Das Restaurant der Stadthalle war auch wegen Corona drei Jahre lang geschlossen. Jetzt hat es nach einer längeren Sanierung und Umbauzeit wieder geöffnet und heißt Sapore.

Germering – Betrieben wird es von Dana und Andreas Fink, die die Stadthallen-Gastronomie im vergangenen Herbst übernommen haben.

Das neu eingerichtete Sapore strahlt Wärme und Gastlichkeit aus. Blumen zieren jeden Tisch – kein großes Arrangement aber wirkungsvoll. „Ich mag solche Kleinigkeiten. Sie machen, dass man sich wohl fühlt“, sagt Dana Fink. Der Name des Restaurants – Sapore heißt Geschmack – zeigt auch an dieser Stelle seine Berechtigung. Die neuen Wirte haben das Pachtverhältnis noch in der Amtszeit der Ex-Stadthallenchefin Medea Schmitt begonnen. Dass Schmitt und die Stadt ihnen die Leitung der Gastronomie anvertraut haben, ehrt Andreas und Dana Fink immer noch.

Viel Erfahrung

Das Ehepaar war auf der Suche nach einem Restaurant mit ganzjährigem Betrieb – anders als in Tutzing, wo sie im Yachtclub kochten. Nach Germering bringen die beiden aus ihrem Berufsleben viel Erfahrung mit. Der 53-jährige Andreas Fink hat unter anderem den Bayerischen Hof in seinem Lebenslauf stehen. Er ist in der Welt herumgekommen, hat Küchen und Gerichte in den USA und Südamerika kennengelernt. 15 Jahre lang hat er ebenfalls in verschiedenen Orten in Großbritannien gearbeitet.

Dass er in dieser Zeit seine aus Tschechien stammende Frau in seiner Südtiroler Heimat kennen und lieben gelernt hat – ausgerechnet in dem Betrieb, der vom Nachfolger seiner Eltern geführt wurde – ist einer der schönen Zufälle in seinem Leben.

Ein Hauch von Südtirol

Im Sapore sind den neuen Pächtern zufolge alle willkommen. Die, die einen gelungenen Theaterabend bei einem Glas Wein ausklingen lassen wollen, genauso wie die, die eine ausgesuchte und nicht zu üppige Karte zu schätzen wissen. Dass dabei der Einschlag der Südtiroler Küche zu spüren ist, ist der Heimatverbundenheit von Andreas Fink geschuldet. Aber Klischees sollen nicht bedient werden. Der 53-Jährige zieht einen Vergleich: „Die bayerische Küche hat ebenfalls so viel mehr zu bieten als Schweinebraten.“

Personal gesucht

Einige Wochen nach der Eröffnung hat das Paar das Gefühl, dass es vorwärts geht. Das zeigt sich auch bei der Personalsituation, mit der die Finks wie alle Gastronomen zu kämpfen haben. Ihm und seiner Frau Dana ist es wichtig, dass das Personal einen örtlichen Bezug hat. „Die meisten kommen aus Germering und Umgebung“, erzählen sie. Nur ein Koch stammt aus dem Starnberger Landkreis. Personal für Küche und Service wird aber immer noch gesucht. Man will flexibel sein. Der normale Gast am Mittag soll sich ebenso wohl fühlen und schnell bedient werden wie die Besucher einer Stadthallen-Veranstaltung.

