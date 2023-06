Stadtkapelle sucht musikalische Verstärkung

Die Stadtkapelle sucht neue Musiker. Wer Interesse hat, soll zur Probe ins Jugendheim Rübezahl kommen. © Stadtkapelle

Die Stadtkapelle sucht neue Musiker in verschiedenen Registern. Gebraucht werden vor allem Querflötisten. Weiterhin sucht das Orchester Verstärkung bei den Tenorhörnern und bei den F- oder B-Waldhörnern.

Germering – Wer eines dieser Instrumente spielt, kann einfach zu einer Probe ins Jugendheim Rübezahl, Friedenstraße 45, kommen und mitmachen. Die Stadtkapelle übt hier jeden Mittwoch um 19.30 Uhr.

Wer Interesse hat, muss nicht professionell spielen, gute Kenntnisse reichen aus. Alles weitere kommt der Stadtkapelle zufolge während der Proben. Aktuell bereitet sich das Orchester auf viele Auftritte vor. Es veranstaltet wieder Serenade am See, spielt bei der Sonnwendfeuer, macht beim Oktoberfestumzug und gibt im November ein Jahreskonzert im Orlandosaal der Stadthalle.

Die Kapelle bietet allen Neuen einen Musikerpaten an, der sie an die Seite nimmt und in den nächsten Monaten begleitet. Falls notwendig, stehe in geringem Umfang auch Leihinstrumente zur Verfügung.

