Nach drei Jahren: Stadtrat kehrt zurück in den Sitzungssaal - für einige Neuland

Von: Klaus Greif

Der Orlandosaal der Stadthalle war drei Jahre lang Ort für die Sitzungen des Stadtrates und zeitweise auch der Ausschüsse. Das Bild zeigt den Saal bei der Vereidigung der neuen Stadträte im Mai 2020. © tb

Drei Jahre lang tagte der Stadtrat pandemiebedingt im Orlandosaal der Stadthalle. Nur dort konnten für die 40 Räte, Vertreter der Verwaltung und Besucher die vorgegebenen Abstandsregeln eingehalten werden. Diese Zeit ist nun beendet: Die nächste Sitzung am Dienstag, 21. März, findet wieder im Rathaus statt.

Germering – Die Stadträte, die bei der Kommunalwahl 2020 neu ins Gremium gewählt worden sind, kennen es nicht anders: Die Vollversammlung des Gremiums tagt in der Stadthalle. Schon die Vereidigung ging wegen der Pandemie im großen Orlandosaal über die Bühne. In den ersten zwei Coronajahren tagten auch die kleineren Ausschüsse in der Stadthalle. Die kehrten aber schon vor einem Jahr in den Sitzungssaal im 6. Stock des Rathauses zurück. Nur bei Themen, die einen größeren Besucherandrang erwarten ließen, trafen sich auch die Ausschüsse weiter in der Stadthalle.

Jetzt ist diese Zeit der Stadthalle als Ausweichquartier vorbei. OB Andreas Haas beendete die vergangene Sitzung mit dem Hinweis darauf, dass dies die letzte im Orlandosaal gewesen sei.

Renate Konrad, Leiterin des OB-Büros, erklärt auf Nachfrage, dass man im Vorfeld immer wieder das Gespräch mit den Fraktionen über die Rückkehr in den Sitzungssaal gesucht habe. Dabei habe es auch Diskussionen gegeben, ob dies schon möglich ist. Letztlich habe es aber die Zusage aller gegeben, den Schritt zu machen.

Die nächste Sitzung des Gesamtgremiums am 21. März findet wieder im Sitzungssaal im Rathaus statt. © tb

Die Sitzungen im Rathaus werden dabei in Absprache mit den Fraktionssprechern ausschließlich in Präsenz stattfinden, sagt Renate Konrad. Die Möglichkeit von Hybrid-Sitzungen, an denen Stadträte online von zuhause aus teilnehmen können, werde aber weiter verfolgt. Diese Art von Sitzungen war vor eineinhalb Jahren schon einmal abgelehnt worden. Einer der Gründe waren damals die hohen Kosten für die technische Ausstattung der Sitzungssäle – 2021 hätte man nicht nur den im Rathaus sondern auch den Orlandosaal dafür umrüsten müssen.

Mit der Rückkehr in den Sitzungssaal spart sich die Stadt auch jede Menge Geld. Denn jedes Treffen des Stadtrats im Orlandosaal kostete laut Renate Konrad rund 4000 Euro. Unter anderem musste für jede Sitzung von der Stadthalle eine Funk-Sprechanlage angemietet, installiert und dann auch technisch betreut werden. Außerdem haben die Sitzungen in der Stadthalle auch indirekt Kosten verursacht: An diesen Tagen konnte der Saal nicht anderweitig vermietet oder für Kulturveranstaltungen genutzt werden.

