Geothermie für Germering: Studie soll Einstieg in ein Mega-Projekt ermöglichen

Von: Klaus Greif

Geothermie in Freiham. © Beispielfoto: Marcus Schlaf

Die Nutzung von Geothermie für die Stadt Germering ist einen kleinen, aber entscheidenden Schritt näher gerückt. Der Werkausschuss stimmte am Donnerstagabend zu, mit einem Förderantrag eine Machbarkeitsstudie in die Wege zu leiten.

Germering – Sollte die Studie positiv ausfallen, könnte das Projekt begonnen werden. Es wird mit Investitionskosten von rund 110 Millionen Euro gerechnet.

Dass der Weg hin zur Nutzung der Erdwärme als erneuerbare Energie für die Stadt dennoch machbar und sinnvoll sein kann, hatte zuvor Petra Denk in einem fast schon wissenschaftlichen Vortrag erklärt. Die Professorin für Energie- und Betriebswirtschaft des Instituts für Systemische Energieberatung (ISE) der Hochschule Landshut unterstützt seit rund einem Jahr den städtischen Klimaschutzbeauftragten Pascal Luginger bei der Erstellung Energienutzungsplan der Stadt. Geothermie sei dabei ein schwerpunktprojekt, erklärte Petra Denk im Werkausschuss. Sie habe in einer Voruntersuchung vor allem die Frage gestellt: „Macht es Sinn?“ Ergebnis: „Ja, es macht Sinn.“

Standort Kaserne

Als Standort für ein mögliches Geothermieprojekt hat sich das Kasernengelände südlich der Autobahn herauskristallisiert. Es gehört der Stadt und hat mit rund 300 Meter den notwendigen Abstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung. Einziges Problem: Die Rohre der Fernwärmeversorgung müssen die Autobahn queren – und zwar unterirdisch. Das Verlegen über die Brücke hat die Autobahndirektion laut Prof. Denk abgelehnt.

110 Millionen Euro

Um die Erdwärme nutzen zu können, sind zwei jeweils rund 3500 Meter tiefe Bohrungen notwendig: Aus einem Bohrloch wird das rund 85 Grad Celsius warmen Tiefenwasser nach oben befördert, über das zweite Loch wird das genutzte Wasser wieder zurückgepresst. Vom Kasernenareal aus wird mit insgesamt rund rund 30 Kilometer langen Rohrnetz das Stadtgebiet erschlossen. Im Modell von Petra Denk können insgesamt rund 1400 Haushalte mit der erneuerbaren Energie versorgt werden. Zu den möglichen Anschlussgebieten (siehe Grafik) gehören das Kreuzlinger Feld und größere Wohnbauten. Das Freizeitzentrum am Freibad soll ebenfalls geothermisch versorgt werden.

In Germering denkt man über Geothermie nach. © ISE/mm

Das Kosten für das Gesamtprojekt hat Petra Dank auf rund 110 Millionen Euro. Vor allem der Aufbau des Fernwärmenetzes aber auch die Geothermie selbst sind dabei am kostenintensivsten. Die Unterquerung der Autobahn würde dabei mit rund 250 000 Euro relativ wenig ausmachen. Trotz dieser auf den ersten Blick astronomischen Summe hat die Expertin eine positive Bilanz in Aussicht gestellt: „Es lohnt sich, weiter dran zu bleiben.“ Im Vergleich zu Pullach und Grünwald, wo Geothermie schon genutzt wird, habe Germering mindestens genauso gute Rahmenbedingungen.

So fördert der Staat

Gefördert wird die Wirtschaftlichkeit durch Fördermöglichkeiten, die in den vergangenen Jahren immer besser geworden sind und es laut Denk auch weiter werden. Eine in Aussicht stehende Neufassung der Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BeW) könnte das Projekt mit maximal 40 Millionen Euro machbar machen. Entscheidend ist auch die Berechnung von Prof. Petra Denk, dass die Stadt mit dem Geothermienetz im Wettbewerb mit den übrigen zur verfügung Versorgungsmöglichkeiten mithalten kann. Das gelte zumindest für den Anschluss kleinerer Wohneinheiten. Wie es bei Wohnblöcken aussieht, muss noch untersucht werden.

Der ökologische Vorteil

Unabhängig von der Wirtschaftlichkeit müsse man aber auch den ökologischen Vorteil betrachten, erklärte Denk. Der Klimaschutzbeuaftragte Pascal Luginger unterstützte dies. Die Geothermie wäre für Germering ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur CO2-Neutralität.

OB Andreas Haas war es wichtig darauf hinzuweisen, dass der Ausschuss nur über einen ganz kleinen Schritt abstimmen müsse – es ging nur darum, den Förderantrag zur Machbarkeitsstudie zu stellen und 20 000 Euro für einen mögliche Bieterauswahl zur Verfügung zu stellen. Die Umsetzung eines 100-Millionen-Euro-Projekts sei aber nur mit vielen kleinen schritten möglich. Die Expertise von Prof. Petra Denk klinge aber vielversprechend.

Energiereferent Christian Ganslmeier (CSU) erinnerte daran, dass die Stadt schon seit mehr als zehn Jahren mit großen Erwartungen Geothermie im Blick habe. Es habe sich aber immer herausgestellt: „Die Umsetzung ist nicht so einfach.“

Zeitrahmen ist vage

Dass viele Germeringer auf Geothermie hoffen, zeigt sich laut Luginger auch in Anfragen an ihn. Angesichts der notwendigen Klimawende und wegen der gestiegenen Preise für Gas und Öl wollen immer mehr Hausbesitzer auf erneuerbare Energien umsteigen.

Daniel Liebetruth (SPD) begrüßte wie alle Stadträte den Einstieg in die Geothermie. Er erinnerte aber daran, dass es auch Skeptiker gebe: „Vor vier Jahren ist Geothermie in Puchheim bei einem Bürgerentscheid gescheitert.“ Man müsse deswegen die Bürger von Anfang an ins Boot holen.

Bauamts-Ingenieur Andreas Robrecht stellte die umfangreichen Fördermöglichkeiten vor. Er erklärte auch den zeitliche Ablauf der nächsten Schritte. Die Machbarkeitsstudie wird demnach wohl in spätestens zwei Jahren vorliegen. Je nach Ergebnis kann der Stadtrat dann entscheiden, ob das Projekt um gesetzt wird. Wie lange es dann aber dauert, bis die ersten Häuser angeschlossen sind, das konnten weder Robrecht noch Petra Denk oder Pascal Luginger sagen.

