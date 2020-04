Edeka-Schließung abgewendet: Supermarkt-Roulette mit gutem Ende

Die Bewohner im Nordwesten der Stadt können aufatmen. Denn die drohende Schließung der Edeka-Filiale an der Otto-Wagner-Straße ist in letzter Minute abgewendet worden. „Um die Nahversorgung sicher zu stellen, haben wir uns entschlossen, die Filiale bis auf weiteres offen zu halten“, teilte Unternehmenssprecher Christian Straße auf Anfrage des Merkur mit.

Germering – Edeka-Sprecher Christian Strauß bestätigte, dass eine Schließung des Marktes zum 25. April tatsächlich vorgesehen war. Dies hatte sich auch daran gezeigt, dass nach Beobachtungen von Stammkunden die Regale zuletzt nicht mehr aufgefüllt worden waren. Strauß kündigte jetzt aber eine ausreichende Versorgung der Filiale an: „Wir werden auch da wieder in den Normalbetrieb fahren.“

Möglich gemacht haben das nach Angaben des Firmenvertreters auch intensive Gespräche mit Oberbürgermeister Andreas Haas. „Die Unterredungen waren von einer sehr konstruktiven Atmosphäre geprägt“, zeigte sich Strauß zufrieden mit der Lösung.

+ Wohl noch länger geschlossen: der Rewe-Markt an der Friedenstraße. © kürzl Die gute Nachricht sorgt auch für einen Verbesserung der Stimmung bei Hansjoachim Reder. Der Ehrenpräsident des SC Unterpfaffenhofen wohnt im Einzugsbereich der Filiale, ist auf einen Rollator angewiesen und kann für die täglichen Erledigungen nur kurze Strecken zurücklegen. „Der Edeka hat viele ältere Kunden“, hat Reder beobachtet.

Für die wäre die Schließung eine Belastung gewesen. Denn die nächste Einkaufsmöglichkeit, der Rewe in der nur wenige Schritte entfernten Friedenstraße, ist wegen eines Wasserschadens schon seit Anfang Februar geschlossen. „Der Edeka hat davon durchaus profitiert“, hat Reder beobachtet.

Immerhin bleibt es ihm nun wie vielen anderen Anwohnern in der Gegend erspart, bis in die Stadtmitte gehen zu müssen. Dort gibt es mit den zwei Edekas in der City-Galerie und an der Unteren Bahnhofstraße weitere Filialen.

Rewe noch bis September zu

Im Gebäude des geschlossenen Rewe-Marktes in der Friedenstraße beginnen die Sanierungsarbeiten erst dieser Tage. Das berichtet die Rewe-Sprecherin Ursula Egger. „Wir rechnen damit, dass die Sanierung bis September abgeschlossen sein wird – unter dem Vorbehalt, dass alles planmäßig verläuft“ ,führte Egger weiter aus. „Das heißt, wir hoffen, dass wir im Spätherbst wieder den Markt eröffnen können.“

Der Grund für den Grund für den langen Zeitraum der Arbeiten: Der Schaden sei recht umfassend. Es mussten Gutachten erstellt, dann die Maßnahmen festgelegt werden, was immer eine gewisse Zeit beanspruche. In diesem Zusammenhang wies Egger noch darauf hin, dass Rewe an der Friedenstraße lediglich Mieter sei. Zudem gebe es im Baubereich immer wieder mal Verzögerungen.

Wahrscheinlich festhalten kann der Konzern dagegen am Zeitplan für seine zweite Filiale in der Großen Kreisstadt. An der Landsberger Straße/Ecke Streiflacher Straße wird am Ort des früheren AEZ ein neuer Markt gebaut. Er soll im Oktober fertiggestellt werden. „An diesem Eröffnungstermin in unserem zweiten Markt ändert sich nichts, unter der Voraussetzung, die Arbeiten schreiten wie geplant voran“, versichert Ursula Egger.