Germering: Beste Laune rund um die Tafel in Weiß

Genießen mitten auf der Straße: Die Tafel ist das Herzstück der Weißen Nacht in Germering. Essen und Getränke bringt jeder selbst mit. © Weber

Nach drei Jahren Pause war es wieder soweit: Bei der Weißen Nacht konnten die Germeringer essen, trinken, genießen und flanieren. Das lief ganz nach dem Motto: Leben und leben lassen. Hauptsache, endlich wieder zusammen.

Germering – Wolfgang Papke ist gut vorbereitet. Er und seine Freunde haben ihren Stammplatz seit der Premiere der Weißen Nacht im Jahr 2014 unter den Arkaden nahe des Brunnens: mitten im Geschehen und im wettermäßigen Notfall geschützt. „Wenn’s regnet, rücken wir ganz einfach ein paar Zentimeter nach hinten. Dann sitzen wir alle unter dem Dach“, erklärt Papke.

Zusammen mit seiner aus Brasilien stammenden Frau Edneuza Medeiros Papke hat er eine Runde versammelt, die man ohne Untertreibung Kontinente verbindend nennen kann. Neben Brasilien sind an der Tafel unter anderem Ghana, Guinea, Peru und Rumänien vertreten. Gut gelaunt verkündet Papke dann auch noch: „Wir haben hier sogar einen richtigen Exoten.“ Er hält schmunzelnd für zwei Sekunden inne, um ein bisschen Spannung zu erzeugen. „Der kommt aus Niederbayern.“ Das sorgt für Lacher in der Runde, noch mehr gute Laune und einen weiteren Grund, auf den Abend anzustoßen.

Dorit, Kristina und Lydia hingegen benötigen keinen Tisch und keine lange Tafel. Ein Liegestuhl und zwei Sitzplätze an einer der Blumeninseln des Kleinen Stachus reichen dem Trio. „Man kann hier so schön die Leute beobachten. Fast wie an einer Strandpromenade in Italien.“ Dazu kommt noch der Sänger, der auf einer Bühne vor der Sparkasse italienische Schlager zum Besten gibt. Kristina hat jedenfalls beste Laune und steckt ihre beiden Begleiterinnen damit an. „Wenn man die Augen zumacht, kann man fast meinen, man ist im Süden.“ Die Weiße Nacht müsse bleiben, darüber ist sich das Trio einig

Bestens gelaunt: Lydia, Kristina und Doris. © Weber

Am Herzstück des Festes, der gut 40 Meter langen Tafel, gibt es auch ganz traditionell bayerische Brotzeit. Ganz nach dem Motto: Leben und leben lassen, wie es jeder mag. Jeder kann Essen und Getränke selbst mitbringen.

Und alle freuen sich, nach drei Jahren coronabedingter Pause wieder zusammen feiern zu können. „Man hat das Gefühl, immer noch nachholen zu müssen“, sagt Martin Fabient. Er ist mit einem Freund an den Kleinen Stachus gekommen – beide in Schwarz gekleidet. „Ganz bewusst, um einen Kontrast zu schaffen“, wie Fabient erklärt. Obwohl zum Dresscode der Veranstaltung sogar helle Dekoration gehört, stört die schwarze Kleidung der beidem niemand.

Wohl auch deshalb, weil die von einem Akteur dargestellte prominente Filmfigur ebenfalls in schwarz aufgelaufen war: Charlie Chaplin mit Smoking und Melone. Von Tisch zu Tisch wandernd, unterhielt er die Gäste. Ganz dem Zitat entsprechend, das Chaplin zugeschrieben wird, aber auch ganz gut zur siebten Weißen Nacht in Germering passte: „Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.“ Hans Kürzl

