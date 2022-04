Tempo 30 im Stadtgebiet: Grüne Germering wollen Initiative beitreten

Von: Klaus Greif

Teilen

Die Grünen wollen in Germering Tempo 30 einführen. © Arno Burgi/dpa

Die Stadtratsfraktion der Grünen setzt sich für den Beitritt Germerings zur bundesweiten „Städteinitiative Tempo 30“ ein.

Germering – In einem Antrag an OB Andreas Haas und den Stadtrat schreibt Gerhard Blahusch, dass die Mitgliedschaft für Germering in mehrfacher Hinsicht hilfreich sein könne.

Die Initiative ist im Juli 2021 gegründet worden und heißt offiziell „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten – eine neue kommunale Initiative für stadtverträglicheren Verkehr“. Zu den Gründungsmitgliedern zählen unter anderem Augsburg, Ulm und Hannover. Rund 70 weitere Städte haben sich der Initiative seit der Gründung angeschlossen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ziel der Initiative ist dem deutschen Städtetag zufolge, dass Kommunen Tempo 30 innerorts künftig selbst da anordnen können, wo sie es für nötig halten. Dazu ist aber eine Änderung von Bundesgesetzen notwendig. Laut Blahusch würde dies den Städten mehr Verantwortung in die Hände geben.

Auch die Verfahren würden so vereinfacht werden: „Wenn gewünscht und von einer Mehrheit getragen können Tempo 30-Zonen mit beruhigtem Verkehrsfluss und höherer Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer auch ohne aufwendige Umbaumaßnahmen eingeführt werden.“ Die von der Initiative gewollten Änderungen würden zudem für mehr Rechtssicherheit und schnelle Umsetzungen sorgen. kg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.