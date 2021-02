Tennisclub kauft sich eine Traglufthalle

Der Tennisclub Kreuzlinger Forst wird im September erstmals eine Traglufthalle auf seiner Anlage am Starnberger Weg aufstellen. Sie soll die Trainingssituation im Winter entscheidend verbessern.

Germering – Dominik Hirsch kann sich als Vorsitzender des Tennisclubs über zwei gute Nachrichten freuen. Zum einen haben sich knapp 300 der 400 Mitglieder am Online-Votum über das Aufstellen einer Traglufthalle auf den Freiluftplätzen des Vereins beteiligt. Mehr als 240 stimmten dafür. „Somit haben wir einen ganz klaren Auftrag, und wohl auch den Nerv der Mitglieder getroffen“, kommentierte Hirsch das Ergebnis.

Die zweite gute Botschaft kam dann von der Stadt. Die wird die rund eine halbe Million Euro teure Maßnahme mit 20 Prozent bezuschussen. Der Rest kommt aus einem Bankkredit und von Mitglieder-Darlehen. Auch deswegen war Hirsch und seinen Vorstandskollegen eine breite Zustimmung aus Seiten des Vereins so wichtig.

Im Winter im eigenen Verein spielen

Hirsch und den weiteren Mitgliedern ist klar, dass es bei der Entscheidung eine emotionale Komponente gab. Die meisten würden ja im Winter Tennis nur noch als Gast bei den Nachbarvereinen erleben. Endlich auch in der kalten Jahreszeit wieder im eigenen Verein spielen, sei der Wunsch vieler gewesen.

Gut fürs Jugendtraining

Ein weiterer positiver Effekt des Votums: Mit einer eigenen Halle ist sichergestellt, dass das winterliche Jugendtraining so abgehalten werden kann, wie es die starke Nachfrage erfordert. „In den letzten Jahren mussten wir hier aufgrund fehlender Hallenkapazitäten immer weiter zurückstecken“, erklärt Hirsch. Vor allem der Wegfall der TFG-Hallen an der Schmiedstraße hat sich hier ausgewirkt. Dies habe sich durchaus auf die Mitgliederzahlen ausgewirkt. Immerhin kommen rund 20 Prozent der Mitglieder aus dem Nachwuchsbereich.

Anlieferung im September

Im September soll alles anders werden. Dann soll die Traglufthalle angeliefert werden. Bevor sie zum ersten Mal aufgebaut werden kann, müssen noch Vorarbeiten, etwa im Sanitärbereich, geleistet werden. „Die Halle selbst steht in zwei Tagen“, so Hirsch. Er freut sich jedenfalls darüber, „dass wir dann wieder das ganze Jahr unabhängig sind“. Man sei positiv gestimmt. Plätze in der künftigen Halle können schon jetzt gebucht werden.

Unabhängig davon weist Dominik Hirsch darauf hin, dass man Tennis auch trotz Corona sicher ausüben könne. „Die Akteure sind weit genug auseinander. Jeder hat seine eigene Ausrüstung.“ Daher habe sich das Geschehen im Sommer vergangenen Jahres recht positiv dargestellt. Die Mitglieder seien zudem sehr diszipliniert gewesen. „Da gab es wenig Bedarf an Aufklärung“, erinnert sich Hirsch. Er hofft, dass Tennis eine der ersten Sportarten sein wird, die trotz Corona wieder für den Spielbetrieb freigegeben wird.