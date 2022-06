Immer teurer: Schulerweiterung ist ein Fass ohne Boden

Von: Klaus Greif

Die Erweiterung der Wittelsbacher Schule wird immer teurer. © mm

Die Erweiterung und Generalsanierung der Wittelsbacher und der daneben liegenden Theresenschule wird noch einmal teurer als erwartet.

Germering – Architektin Christine Müller und Bauleiter Paul Bungarten erklärten im Stadtrat, wo die aktuellen Mehrkosten von rund 1,6 Millionen Euro herkommen. Das Gesamtprojekt kostet somit mittlerweile rund 46 Millionen Euro.

Bei einer Ortsbegehung hatten sich die Stadträte schon im Vorfeld über den Stand der Arbeiten und die Kostenmehrungen informiert.

Schwierige Marktsituation

Laut Architektin Müller sind die neuerlichen Steigerungen vor allem der schwierigen Marktsituation und der Pandemie geschuldet. „Wir sind durch eine schwere Zeit gegangen“, beschrieb sie die Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre. Notwendige Materialien seien immer wieder gar nicht oder zu spät gekommen. Man habe dann immer nach Alternativen gesucht und damit vor allem eines erreicht: „Es gab keinen Baustopp. Der wäre nämlich noch teurer gekommen.“

Dennoch wird sich der angepeilte Fertigstellungstermin verschieben. Statt zum neuen Schuljahr sollen die neuen Räume der Mittelschule jetzt erst nach den Osterferien 2023 bezogen werden. Der Schulbetrieb findet bis dahin wie jetzt auch schon in der sogenannten Betreuungsbrücke statt. Dieser Neubau entlang der Wittelsbacher Straße ist mitsamt zweier Turnhallen im ersten Bauabschnitt errichtet worden.

Der Boden

Die Kostensteigerungen sind auch entstanden, weil sich das Bauwerk im Bestand nicht so darstellte, wie es auf den alten Plänen hätte sein sollen. Auch die Bausubstanz war immer wieder schlechter als erwartet. Darauf wies jetzt nicht zum ersten Mal Bauleiter Paul Bungarten hin. Als ein Beispiel dafür nannte Bungarten die Tatsache, dass beim Bodenbelag ein spezieller Estrich verwendet werden musste. Grund: Der Bodenaufbau musste verändert werden, weil ein vorher nicht erkennbarer Höhenunterschied zwischen zwei Bereichen festgestellt wurde. Insgesamt seien allein für dieses Gewerk Mehrkosten von rund 120 000 Euro angefallen.

Erhebliche Steigerungen gab es auch bei den Schreinerarbeiten mit rund 391 000 Euro, bei Rohbauarbeiten mit rund 270 000 Euro und beim Trockenbau mit einem Plus von 114 000 Euro. Bungarten hatte ab er auch eine gute Nachricht parat: Es sind mittlerweile alle großen Gewerke ausgeschrieben und vergeben. Weitere Steigerungen werden also nicht ganz so hoch ausfallen. kg

