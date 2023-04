Germeringer Burschen stellen wieder einen Maibaum auf

Von: Klaus Greif

Vor vier Jahren stellten die Germeringer Burschen zum bisher letzten Mal einen Maibaum auf. archivfoto © mm

Die Vorfreude der Burschenschaft Germering ist groß. Nach vier Jahren stellen sie zu ersten Mal wieder einen Maibaum auf.

Germering – Im Vorjahr waren nach der Corona-Zwangspause turnusgemäß die Unterpfaffenhofener Burschen an der Reihe. Am kommenden 1. Mai sind die Germeringer dran.

Am Parsberg

31 Meter lang ist der Stamm, den die Germeringer Burschen schon vor Wochen aus dem Stadtwald am Parsberg geschlagen haben. Bis er in gut zwei Wochen als stattlicher Maibaum an der Augsburger Straße aufgestellt wird, muss er aber noch geschliffen, bemalt –und gestutzt werden. Wie Burschenchef Lukas Huber erzählt, wird der fertige Baum letztlich 30 Meter lang sein. Bearbeitet und gelagert wird er bis dahin gut bewacht auf dem Hof der Familie Fruth in der Dorfstraße.

Huber und die Burschen freuen sich nach vier Jahren Pause natürlich umso mehr, dass sie endlich wieder eine Maifeier ausrichten können. Sie haben für den 1. Mai ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, das dem gerecht wird.

Muskelkraft

Los geht’s um 10 Uhr am angestammten Platz an der Einmündung der Dorf- in die Augsburger Straße mit der Weihe des Baums durch den katholischen Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster. Anschließend wird der neue Maibaum nach oben gewuchtet – traditionell mit purer Muskelkraft unter Zuhilfenahme der so genannten Schwaibeln, wie die Burschen versprechen. Lediglich zur Absicherung wird noch ein Kranfahrzeug eingesetzt.

Die musikalische Umrahmung der Maifeier gestalten wie vor vier Jahren die Luitpold-Musikanten aus Germerswang. Für Essen und Trinken wird den Burschen zufolge reichlich gesorgt. Neben Bier, Schweinsbraten, Halsgrat, Schweinswürstel und Salaten wird ab 14 Uhr ein Kuchenbuffet geöffnet. Die Maifeier findet bei jedem Wetter statt.

