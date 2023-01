Trauer um Sepp Dürr: Urgestein der Grünen ist tot

Von: Thomas Steinhardt

Sepp Dürr ist tot. © mm

Es schien, als habe er seine Krankheit überwunden. Dann aber kehrte sie zurück. Nun ist der bekannte Grünen-Politiker Sepp Dürr aus Germering im Alter von 69 Jahren gestorben.

Germering - Biobauer, Fraktionschef der Grünen im Landtag, Stadtrat: Sepp Dürr war in vielfältiger Weise aktiv und in ganz Bayern bekannt. Zuletzt veröffentlichte er Geschichten aus seiner Jugend in Germering, im Münchner Merkur und später in Buchform.

Dürr hatte im Jahr 1974 Abitur gemacht. Er studierte deutsche und italienische Literatur sowie Philosophie. Nach der Promotion stellte er mit seiner Schwester den Germeringer Bauernhof der Eltern auf biologische Landwirtschaft um.

Dürr war von 1990 bis 2002 Mitglied des Stadtrates von Germering. Im Jahr 2020 kehrte er in den Stadtrat zurück. 1997 trat er den Grünen bei. 1998 wurde er in den Landtag gewählt. Von 2000 bis 2003 hatte er zusammen mit Christine Stahl den Fraktionsvorsitz seiner Partei im Landtag inne, später mit Margarete Bause.

Sepp Dürr galt als Freund klarer Worte und als streitbarer Geist. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

