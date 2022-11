„Wollen nicht jeden um jeden Preis“: Treuer Fitness-Fan fliegt aus Studio – hat er zu oft geduscht?

Von: Kathrin Böhmer

In einem Germeringer Fitnessstudio hat es womöglich eine Kündigungswelle gegeben. (Symbolfoto) © Symbolbild dpa / Jonas Walzberg

Fünf bis sechs Mal die Woche trainieren, danach duschen: Das war bislang Alltag für einen 61-Jährigen aus Puchheim-Ort. Doch aus heiterem Himmel kündigte ihm sein Germeringer Fitnessstudio nach fast drei Jahrzehnten der Mitgliedschaft.

Puchheim-Ort – Oliver Yue ist seit fast 30 Jahren treuer Kunde eines Germeringer Fitnessstudios, das in dieser Zeit auch die Besitzer wechselte. In der Hochphase der Pandemie, als das Studio sieben Monate zu war, hat er anstandslos durchbezahlt, sagt er. Er hält sich gerne fit, vor oder nach der Arbeit, und er ratscht mit den anderen Sportlern. Mittlerweile ist es schon Familiensache: Auch sein Sohn trainiert dort.



Fitness-Fan erhält Kündigung ohne Begründung

Umso überraschter war der 61-Jährige, als er vor einigen Wochen einen Brief aus dem Briefkasten seiner Wohnung in Puchheim-Ort fischte: eine Kündigung. Aus heiterem Himmel. „Ich habe einfach nur einen Einzeiler bekommen. Keine Begründung, keine Option für einen neuen Vertrag“, sagt der Sportbegeisterte. „Das enttäuscht mich schon sehr.“



Er war fast jeden Tag in dem Studio im Einkaufszentrum GEP. Erst trainierte er an den Geräten. Danach duschte er, um etwa nicht verschwitzt in die Arbeit gehen zu müssen. War das vielleicht angesichts der explodierenden Energiepreise zu oft? Zumindest ist ihm so etwas zu Ohren gekommen, als er nach der bösen Überraschung im Briefkasten nachhakte, sagt er.

Mehreren Fitness-Kunden wurde gekündigt

Fest steht: Yue ist nicht der Einzige. Eine identische Geschichte erzählt ein Rentner aus Germering, der allerdings anonym bleiben will. „Ich bin so fünf bis sechs Mal die Woche einfach nur auf dem Fahrrad gesessen, eine Stunde lang, sonst habe ich keine Geräte gebraucht“, erzählt er. Nur die Duschen habe er danach ebenfalls noch benutzt.



Yue und sein Spezl sagen, dass sie noch von weiteren Kündigungen wissen. Nicht alle erhielten einen Einzeiler. In mindestens einem Fall steht in dem Schreiben, dass man wegen gestiegener Kosten den alten Vertrag beenden müsse. Diesem Kunden wurde aber ein neuer Vertrag unter anderen Konditionen angeboten. Der Brief liegt dem Tagblatt vor. Alle Kündigungen gingen im September raus.



Klaus Beldner, Geschäftsführer des Fitmax, will von diesem Schreiben nichts wissen und sich zu der Sache im Detail auch nicht äußern. Er sagt lediglich: „Wir kündigen immer wieder Leuten aus unterschiedlichsten Gründen.“ Alles sei fristgerecht und legitim abgelaufen, betont Beldner. Die Gründe für eine Kündigung seien vielfältig, manche würden etwa Geräte beschädigen oder nicht pünktlich zahlen. Zu einzelnen Verträgen wie zum Beispiel dem von Yue äußere er sich aber schon allein aus Datenschutzgründen nicht, erklärt er. Er will zudem nicht bestätigen (oder dementieren), ob es eine größere Welle von Kündigungen in letzter Zeit gegeben habe. Er sagt aber: „Natürlich leben wir von unseren Kunden. Doch wir wollen nicht jeden um jeden Preis.“



Völliges Unverständnis: Mitgliedsbeitrag immer bezahlt

Haben sich die beiden geschassten Fitnessfreunde vielleicht daneben benommen? Yue und auch der Germeringer Rentner sagen klipp und klar, dass sie sich nichts zu schulden kommen haben lassen. Und der Mitgliedsbeitrag von rund 30 Euro im Monat sei immer bezahlt worden.



Laut Verbraucherzentrale Bayern müssen die Betroffenen nun prüfen, ob in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Kündigungsmöglichkeit seitens des Studios innerhalb bestimmter Fristen vorgesehen ist. Sollte die Kündigung aber wirksam sein, muss das Studio keinen Neuvertrag abschließen. „Es besteht Vertragsfreiheit“, wie eine Sprecherin mitteilt.

Aus der Familie Yue wurde im Übrigen nur Vater Oliver der Laufpass erteilt. Der hat nun nach fast 30 Jahren am 22. November seinen letzten Tag in dem Studio im GEP. Yues Spezl, der Germeringer Rentner, hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht. „Ich habe mich schon sehr geärgert darüber. Ich habe mir deshalb schon ein neues Fitnessstudio gesucht.“

