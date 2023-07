Germering errichtet Trinkbrunnen am Kleinen Stachus - weitere sollen folgen

Von: Hans Kürzl

In Germering soll eine öffentliche Trinkwasserquelle errichtet werden. © Oliver Berg/dpa

Der Kleine Stachus in Germering wird um eine Attraktion reicher: Ein öffentlicher Trinkwasserbrunnen soll dort aufgestellt werden.

Germering – Das hat der Werkausschuss nun einstimmig beschlossen. Platziert werden soll der Brunnen auf dem Teil des Platzes, der zwischen Otto-Wagner-Straße und Kleinfeldstraße liegt. Die Kosten betragen knapp 11 500 Euro.

Ausgangspunkt für die Entscheidung war die EU-Trinkwasser-Richtlinie. Nach der hat sich auch die Bundesregierung mit ihrem Beschluss gerichtet, künftig hochwertiges Trinkwasser im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. „Darum gehört die Bereitstellung von Trinkwasserbrunnen auch zur Aufgabe der Daseinsvorsorge“, hieß es in der Sitzungsvorlage des Werkausschusses.

Gleichzeitig ist die Installation auch eine imagebildende Maßnahme. Das Stadtmarketing ist eingebunden. „Denn die Maßnahme muss man in Zusammenhang mit der Klimaanpassung sehen“, erklärte Bauamts-Ingenieur Andreas Robrecht, der das Vorhaben vorstellte.

Anlage als Testlauf

Allerdings galt es noch Detailfragen zu klären. So wies Germerings Sozialreferent Herbert Sedlmeier (CSU) darauf hin, das Bedienelement an dem Brunnen so anzubringen, dass es auch für Menschen im Rollstuhl oder für Kinder erreichbar sei. „Man kann ja zwei Sensortaster in verschiedenen Höhen anbringen“, schlug Sedlmeier vor. Allerdings musste Robrecht einräumen, dass das Standardmodell wohl nur einen Knopf habe, der aber gut erreichbar sein sollte. Auch Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) erkannte das Problem: „Gleichzeitig den Knopf drücken und eine Flasche zielgenau befüllen, könnte schwierig werden.“

Dennoch waren die Ausschussmitglieder von der Idee begeistert, zumal der Trinkwasserbrunnen so gestaltet wird, dass Rowdys ihm möglichst wenig anhaben können. „Endlich kommt so etwas“, sagte Werkreferent Christian Ganslmeier (CSU). Er merkte an, dass die Idee bereits seit neun Jahren existiere. Hadi Roidl (Grüne) verwies auf gute Erfahrungen mit Trinkbrunnen etwa in österreichischen Städten. „Das ist eine Superidee für Germering.“

Bei dem Trinkwasserbrunnen am Kleinen Stachus soll es aber nicht bleiben, sagte Bauamts-Ingenieur Robrecht. Wie viele solche Anlagen an welchen Standorten aufgestellt werden, ist allerdings noch unklar. „Es ist aber vorgesehen, erst einmal jedes Jahr einen neuen Trinkwasserbrunnen zu installieren“, so Robrecht.

Aus den Reihen des Ausschusses wurde noch gebeten, bei dem Brunnen am Kleinen Stachus aufs Tempo zu drücken. „An uns soll es nicht liegen“, sagte OB Andreas Haas. Jeder wisse aber, dass das mit Bestellen und Liefern manchmal nicht ganz so schnell gehe.