Die Tücken beim Umstieg auf erneuerbare Energien

Von: Hans Kürzl

Fotovoltaik-Anlagen liefern Öko-Strom. © dpa

Die hohen Energiepreise zwingen Immobilienbesitzer dazu, sich über Alternativen zu Öl und Gas Gedanken zu machen. Doch der Umstieg auf erneuerbare Energien ist mit Tücken versehen.

Germering – Welche das sind, erklärte nun Norbert Wohner, selbstständiger Energieberater und Freier Mitarbeiter der Verbraucherzentrale Bayern rund 70 Zuhörern. Zu der Info-Veranstaltung hatte der Eigenheimerverein eingeladen.

PV-Anlagen müssen registriert werden

Die Technik sei die eine Sache, so Wohner, Bürokratie und Gesetzesvorgaben die anderen. „Punkte, die bei allen Schlagzeilen etwas untergehen“, sagte der Berater. So müsse jede Photovoltaikanlage registriert und angemeldet werden – auch die kleinen Balkon-Anlagen. „Es ist schön, wenn man sie sich so einfach aus dem Baumarkt holen kann“, sagte Wohner. Aber dem Vermieter oder der Eigentümerversammlung sollte man so eine Anschaffung ebenfalls mitteilen.

Mindestabstände für Wärmepumpen

Die Umstellung zum Beispiel auf Solarthermie oder Photovoltaik lohne sich hingegen – gerade weil die Preise für Strom, Öl und Gas so stark gestiegen sind. „Da rentiert sich bei einer gewissen Fläche auch die Nordseite“, sagte Wohner. Bei Stromausfall oder Blackout würden diese Anlagen aber auch nicht helfen, da diese notstromfähig sein müssten.

Und auch Versicherungsfragen gilt es zu beachten. So müssen zwischen verschiedenen Anlagen Mindestabstände eingehalten werden. Das gilt ebenso für Wärme-Pumpen. „Mindestens drei Meter vom Nachbarn entfernt“, empfiehlt Wohner. Im Vergleich zu Luftwärmepumpen hält er Grundwasserpumpen für sehr effizient. „Wasser ist ein genialer Energieträger“, fügte er an. Denn die Temperatur von Grundwasser sei stets im Plusbereich.

Heizen mit Strom nicht ausschließen

Bedenken der Zuhörer, wie es sich bei sinkendem Grundwasser verhalte, konnte Wohner zerstreuen. Die Firmen, die diese Anlagen errichten, würden etwas tiefer bohren als unbedingt notwendig. „Das ist dann schon ein kleiner Puffer“, sagte Wohner. Er wies darauf hin, dass man für eine solche Anlage eine Genehmigung der Wasserbehörde braucht. Notwendig sind außerdem genaue Werte, welche Heizwerte in einzelnen Räumen benötigt werden. Danach richtet sich die Größe der Anlage.

Wohner sprach sich außerdem dafür aus, „Strom als Alternative beim Heizen nicht von vorn herein zu verteufeln“. Es komme auf den Verwendungszweck eines Raumes an, auf die Größe und wie oft er genutzt werde. Infrarot-Heizungen seien ebenfalls eine Alternative, „wenn man schnell Wärme spüren will“. Jedoch sei das dann nur an offen zugänglichen Stellen wirksam.

Der Energieberater ging auch noch auf Holz-Pellets als weitere Alternative ein. Er wies darauf hin, dass sie bei vergleichsweise gleichem Wirkungsgrad doppelt so viel Platz benötigen wie herkömmliche Öltanks. Zudem seien Pellets wartungsintensiver.

