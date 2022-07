Über 200 Wohnungen im alten Tennisviertel

So soll das Neubaugebiet künftig aussehen: In der Visualisierung ist unten rechts der Spitz des zwischen der Augsburger (l.) und Schmidstraße liegenden Areals zusehen, der früher das Ende des Unitas-Tennisgeländes war. Nach oben (Süden) hin wird das Areal breiter, hier sind vor allem Wohnungen geplant. Rechts ist vor den Feldern der Bauhof zu sehen, links unten der Handwerkerhof.

Von Klaus Greif schließen

Die Bebauung des alten Tennisviertels zwischen der Augsburger- und der Schmidstraße rückt näher. Der Bauausschuss hat jetzt nach längerer Diskussion die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen.

Germering – Entstehen sollen hier rund 210 Wohnungen, soziale Einrichtungen, Einzelhandel und nicht störendes Gewerbe.

Die in Hamburg sitzende Wohnbaugesellschaft Revitalis hatte die Pläne für die Bebauung des rund 21 000 Quadratmeter großen Areals im März zum ersten Mal öffentlich im Ausschuss vorgestellt. Damals gab es teils heftige Kritik wegen der zu massiven Bebauung und der Verkehrserschließung. Jetzt präsentierten Revitalis-Vertreter Andreas Riesch und Planer Mathieu Bogert eine abgespeckte Planung, die zwar immer noch auf Kritik stieß. Eine Mehrheit von CSU, SPD und Freien Wählern beschloss aber dennoch den Einstieg ins Bebauungsplanverfahren.

Auch Gewerbe

In der neuen Variante sind die Gebäude im nördlichen Zipfel des Gebiets zunächst von vier auf zwei Stockwerke reduziert worden. Im weiteren Verlauf werden daraus wieder drei Vollgeschosse. In diesem nahe an der B 2 liegenden Areal soll vor allem Gewerbe untergebracht werden. Im mittleren Bereich des Gebiets, also zwischen den Flächen der brachliegenden Unitas-Tennisplätze und der ebenfalls aufgegebenen FTG-Tennishalle, sollen Wohnungen entstehen. Auch hier haben die Planer die Höhen reduziert. Je näher man zum Bestand des Altdorfes kommt, desto niedriger sollen die Häuser werden.

Die Zahl der Wohneinheiten gab Bogert mit 215 an. Es könnten aber auch 205 oder 210 werden. 30 Prozent davon sollen sozial geförderte Wohnungen sein. Dass diese Zahl sich im Vergleich zur ersten Variante nicht groß verändert hat, liegt an neuen Grundrissen: Die Häuser sind jetzt einfach breiter geworden.

Mit Tiefgarage

Die Anbindung des autofrei geplanten Gebiets erfolgt ausschließlich über die Augsburger Straße. Hier hat Planer Bogert die Zahl der Tiefgaragen-Zufahrten von drei auf zwei verringert. Neben der Autofreiheit legen die Planer auch Wert darauf, dass die Häuser „klimapositiv“ gebaut werden: Geplant sind Häuser in moderner Holzbauweise.

Die Versiegelung des Neubaugebiets sei geringer als jetzt, erklärte Andreas Riesch weiter. Sie sinke inklusive der Tiefgarage von aktuell 72 auf dann 69 Prozent. Wobei die Tiefgarage aber zusätzlich eine Deckschicht erhalte, die Wasser aufnehmen könne, also eine Versickerungsfläche sei, wie Stadtbaumeister Jürgen Thum erklärte.

Zu massiv?

Die neue Planvariante stieß zwar durchwegs auf Zustimmung. Allerdings wurde die Bebauung immer noch als zu massiv kritisiert. Auch die CSU, die letztlich den Einstieg ins Verfahren befürwortete, wollte noch zwei Änderungen prüfen lassen: Zum einen sollte laut Franz Senninger untersucht werden, ob die Gebäude am nördlichen Ende der Augsburger Straße noch um ein Stockwerk reduziert werden könnten. Das würde die Eingangssituation in die Stadt attraktiver machen.

Zum anderen sprach sich Fraktionskollegin Sandra Andre für die Verkleinerung eines Wohngebäudes an der Schmidstraße aus. Bei der Abstimmung über diese Vorschläge ergab sich allerdings ein Patt: Sieben Stadträte stimmten dafür sieben dagegen. Damit waren beide Anträge abgelehnt.

SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth befürwortete ohne Einschränkungen die vorgeschlagene Bebauung. „Ich kann mir das sehr gut vorstellen,“ meinte er. Vor allem die klimaneutrale Bauweise sei sehr wichtig. Er warnte vor einer weiteren Reduzierung der Gebäudehöhen. Das würde nur dazu führen. dass die Freiflächen im Areal kleiner würden.

Grüne dagegen

Grundsätzlich gegen die Pläne sprachen sich die Grünen und die ÖDP aus. Umweltreferentin Angelika Kropp-Dürr (Grüne) bezweifelte, dass die Versiegelung eines Tennisplatzes mit der einer Bebauung gleichzusetzen sei. Außerdem vernichte man mit der Umsetzung der Pläne das Trenngrün zwischen Germering und Puchheim-Ort.

Stadtbaumeister Jürgen Thum wies allerdings drauf hin, dass der regionale Grünzug weiter nördlich verlaufe. Und seitens der Planer wurde mitgeteilt, dass die Tennisplätze keineswegs ökologisch wertvoll wären. Der Untergrund enthalte wahrscheinlich Altlasten, die man entsorgen müsse. Das erkenne man auch daran, dass auf den Plätzen trotz des jahrelangen Brachliegens nichts wachse.

Maximilian Streicher (ÖDP) fand die Pläne zwar schön. Er konnte aber nicht nachvollziehen, dass die Stadt einfach so zwei Freizeitflächen streichen könne: „Das geht nicht.“ Er lehnte deswegen mit den drei Grünen-Stadträtinnen die geplante Bebauung ab.

