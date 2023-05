Über 300 Kinder warten auf einen Kita-Platz

Von: Klaus Greif

Die Wartelisten für einen Krippen- oder Kindergartenplatz sind lang: Insgesamt 316 Mädchen und Buben haben in der Stadt aktuell keinen Platz für das neue Betreuungsjahr erhalten.

Germering – Die Versorgungssituation in den Kindertagesstätten hat sich im Vergleich weiter verschärft. Der zuständige Amtsleiter Martin Rattenberger präsentierte im Sozialausschuss die aktuellen Zahlen nach dem Ende der Einschreibungen in die Kitas. Kernaussage: „Wir können den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr nicht erfüllen.“ Das sei allerdings kein germering-spezifisches Problem, so Rattenberger weiter, sondern ein bundesweites: „Allen Kommunen geht es so wie uns.“

Im Krippenbereich sind es laut Rattenberger 147 anspruchsberechtigte Kinder, Ein- bis Dreijährige, die derzeit keinen Platz bekommen. Hinzu kommen 33 junge Germeringer, die erst im Laufe des Jahres ein Jahr alt werden, aber schon jetzt angemeldet wurden.

Im Kindergartenbereich sieht es ähnlich aus. Dort wurden 598 Mädchen und Buben angemeldet. 35 wurden nach dem Stichtag geboren und sind erst im Laufe des Jahres anspruchsberechtigt. Weil zum neuen Schuljahr nur 384 Plätze belegt werden können, gehen 179 Kinder leer aus.

Hauptproblem: Fachkräftemangel

Dass es so lange Wartelisten gibt, liegt nicht an der Zahl der Plätze, die räumlich vorhanden sind. Insgesamt gibt es im Kindergartenbereich 1500 und bei den Krippen 550. Aber die können nicht alle belegt werden. Einerseits verlassen nicht alle Kinder zum Schuljahresende die Kita. Das größte Problem ist aber Rattenberger zufolge der nach wie vor eklatante Fachkräftemangel. 153 Kindergarten- und 29 Krippenplätze können nur deswegen nicht belegt werden, weil das Personal fehlt – die Räume wären eigentlich vorhanden. Die Verwaltung arbeite mit Hochdruck daran, bis zum September weitere Erzieher und andere Fachkräfte zu finden. Man sei deswegen auch in engem Austausch mit den nicht-städtischen Trägern der Einrichtungen.

Ein weiteres großes Problem bei den Kindergartenplätzen ist die Tatsache, dass immer mehr Eltern von Kindern, die zwischen Juli und September geboren sind, ihre Kinder ein Jahr später einschulen lassen. Die Zahl der Zurückstellungen dieser so genannten Korridorkinder ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen.

Martin Rattenberger wies allerdings auch darauf hin, dass sich die Zahlen im Vergleich zu 2022 insgesamt nicht groß verändert haben. Damals waren zum gleichen Zeitpunkt 315 Krippen- und Kindergartenkinder ohne Platz, jetzt sind es 316.

Bürgermeister: Lage ist dramatisch

OB Andreas Haas nannte die Lage nicht befriedigend und dramatisch für die Eltern. Die Telefone im Sozial- und Jugendamt aber auch im Rathaus stünden nicht mehr still.

Christian Huber (Grüne) warf die Frage auf, ob die Stadt mittlerweile auch dann nicht mehr alle gemeldeten Kinder unterbringen könne, wenn ausreichend Personal zur Verfügung stehe. Martin Rattenberger bejahte dies. Das liege an den fehlenden Plätzen des Kindergartens St. Cäcilia I, den die Kirche bekanntlich geschlossen habe.

Thuy Wegmair (CSU), selbst Mutter zweier Kinder im Kita-Alter, lobte die Stadt für ihre Anstrengungen – auch wenn sie im Vorjahr keine Krippenplatz bekommen habe: „Alle Mitarbeiter im Amt bemühen sich.“

Ihre Frage, warum der Bedarf an Plätzen offensichtlich gestiegen ist, beantwortete Rattenberger so: „Die Anzahl der Kinder steigt. Wie haben einen starken Zuzug von jungen Familien vor allem mit Kindern im Krippenalter.“

Kita-Referent Johannes Landendinger (Grüne) brach ebenfalls eine Lanze für die Verwaltung: „Die Stadt ist in engem Kontakt mit allen Trägern. Die Mitarbeiter versuchen alles, den Eltern zu helfen. Wir bleiben weiter dran.“

Franziska Hotter (CSU), auch sie hat Kinder im Kindergarten-Alter, bestätigte der Stadt, dass viel gemacht werde. Das Problem sei, dass man an höherer Stelle ansetzen müsse, um den Beruf der Erzieherinnen attraktiver zu machen.

