Vollsperrung nach Auffahrunfall auf A 96 -Drohne hilft beim Einsatz

Von: Lisa Fischer

Teilen

Bei dem Unfall auf der A 96 Höhe Kreuzlinger Forst kam auch eine Drohne zum Einsatz. Der Landeplatz wurde auf der Fahrbahn ausgelegt. © FFW UNTERPFAFFENHOFEN

Bei einem Unfall auf der A 96 wurden am Freitag zwei Menschen leicht verletzt. Die Autobahn musste ab der Galerie kurzzeitig komplett gesperrt werden. Es bildete sich teils erheblicher Rückstau bis zum Autobahndreieck München Südwest.

Germering - Der Unfall ereignete sich am Freitag Höhe Kreuzlinger Forst in Fahrtrichtung Lindau, als ein 21-jähriger Rumäne mit seinem Kleintransporter den Pkw eines 30-jährigen Kaufbeurers streifte. Der Rumäne war zuvor von der rechten auf die mittlere Spur gewechselt und fuhr hinter den Kaufbeurer. Als dieser verkehrsbedingt bremsen musste, versuchte der Fahrer des Kleintransporters nach links auszuweichen. Er touchierte dennoch den Pkw des Kaufbeurers.

Ein wiederum hinter dem Pkw fahrender Kleintransporter konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Vordermann auf. Die beiden Insassen des Kleintransporters, ein 63-Jähriger und seine 62-jährige Beifahrerin, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des Kaufbeurers und der Kleintransporter mussten abgeschleppt werden. Am Transporter des Rumänen hielt sich der Schaden laut Polizei in Grenzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 18 000 Euro.

Wegen der Fahrzeugteile, die auf der Fahrbahn verteilt wurden sowie der beiden Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, musste die A 96 komplett gesperrt werden. Laut Polizei blieben im Stau Fahrzeuge liegen, die ebenfalls für Verkehrsbehinderungen sorgten.

Im Einsatz war neben der Autobahnmeisterei Inning die Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen. Letztere unterstützen den Einsatz mit Luftaufnahmen durch eine Drohne.