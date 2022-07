Auto überschlägt sich bei Unfall - 17-Jähriger ohne Führerschein und mit 1,1 Promille am Steuer

Von: Lisa Fischer

Durch den Aufprall landete das Auto auf dem Dach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Germering versuchten, den Pkw wieder umzudrehen. © Feuerwehr Germering

Betrunken und ohne Führerschein hat ein 17-Jähriger am Sonntagmorgen in Germering einen Unfall gebaut. Sein Auto überschlug sich und landete auf dem Dach.

Germering – Bei einem Unfall in der Unteren Bahnhofstraße wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt. Der Schweizer fuhr mit seinem Pkw am Sonntag, gegen 1 Uhr, aus dem Kreisverkehr am Bahnhofsplatz. Wie die Polizei berichtet, war er vermutlich zu schnell unterwegs und verlor deshalb die Kontrolle.

Der 17-Jährige geriet beim Ausfahren aus dem Kreisel auf die Gegenfahrbahn, rammte ein Verkehrsschild und einen Baum, weshalb sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab 1,1 Promille. Sein Beifahrer (16) blieb unverletzt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

