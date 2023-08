Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte nach Unfall in Germering

Von: Lisa Fischer

Zwei Frauen wurden bei einem Unfall in Germering verletzt. (Symbolbild) © (Symbolbild) Ina Fassbender/dpa

Bei einem Unfall am Samstagmittag wurde eine 22-Jährige aus Germering und eine 29-Jährige aus Karlsfeld verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 20 000 Euro.

Germering – Eine 52-jährige Gröbenzellerin fuhr mit ihrem VW auf in der Dornierstraße in südwestliche Richtung. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihre Tochter (22). An der Kreuzung zur Oberfeldstraße übersah die Fahrerin die von rechts kommende Karlsfelderin mit ihrem Ford.

Beide Pkw stießen zusammen. Die Karlsfelderin erlitt eine Schürfwunde am linken Arm. Die Tochter der Unfallverursacherin erlitt eine Beule am Kopf. Sie wurde ins Klinikum gebracht.

